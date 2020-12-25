هنا ولد السادات.. «دولاب وسرير» آخر ما تبقى في منزل الرئيس الراحل

«سرير ودولاب» قديمان ولكنهما أشبه بالمقتنيات الأثرية، هو آخر ما تبقى من مقتنيات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، في منزله، الذي ولد فيه بقرية ميت أبو الكوم، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

ولا يزال هذا المنزل القديم، الذي تم تطويره بعض الشئ، في أحد الشوارع البسيطة في ميت أبو الكوم، تسكنه أسرة من أقارب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حتى الآن.

توضح إحدى أقارب الرئيس، التي تسكن المنزل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس الراحل ولد هنا، وكان ينام على السرير الموجود هنا، وكذلك يستخدم الدولاب الخاص به بالداخل، موضحة أن الرئيس كان يأتي للمنزل بعد توليه الرئاسة وكان يحب الفلاحين ويركب الحمار.

وتحل اليوم الذكرى 102 لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث ولد في الخامس والعشرين من ديسمير عام 1918.

ورصد «الوطن» غلق متحف الرئيس الراحل في مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا، بمحافظة المنوفية، وتواجد أتربة كست أبواب المتحف وأرضية المدخل، كما انتشرت القمامة أمام متحف الرئيس الراحل بميت أبو الكوم، مما يوضح حالة الإهمال التي عليها المتحف، خاصة مع ما يحتويه من ممتلكات نادرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات.