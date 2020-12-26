«المالية»: الحصيلة الضريبية في العام الجاري وصلت 934 مليار جنيه

قال رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، إن هناك طفرة تكنولوجية في جميع الجهات الإدارية الحكومية، خاصة وزارة المالية، حيث يوجد ربط شبكي بين مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك ومصلحة الجمارك العامة، موضحًا أن دمج هذه المؤسسات أتت نتيجة تطور المنظومة الرقمية وتحول مصر من النظام الورقي إلى الرقمنة عن طريق إدماج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى لزيادة الحصيلة الضريبية.

هناك اهتمام من القيادة السياسية بنظام الرقمنة

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، إن الحصيلة الضريبية فى 2020 - 2021 وصلت إلى 934 مليار جنيه، وهناك اهتمام من القيادة السياسية بنظام الرقمنة داخل الدولة، فنظام الرقمنة يضمن فيه أن يكون فيه المستورد الذى يملك سلع أو خدمات من الخارج ستكون عند الإفراج من الدائرة الجمركية ببيانات قيمة الرسالة سواء المصدرة أو المستوردة من الخارج ستكون مباشرة مسجلة فى مصلحة الضرائب.

يجب امتلاك المستوردين أو المصدرين ملف ضريبي قبل بدأ عملهم

وأشار المتحدث باسم وزارة المالية، إلى أنه كل من يمارس نشاط داخل أي عقار سواء منشأه صناعية أو تجارية أو وحدات سكنية تقوم مأمورية الضرائب العقارية بحصرها لربط الضريبة العقارية ولبيان نوع العقار الذي يمارس فيه النشاط، موضحًا أن المصدرين أو المستوردين لابد أن يمتلكوا ملف ضريبى قبل قيامهم بالاستيراد أو التصدير.

ورش تدريبية للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية

وأوضح أنه يجب أن يلتزم أصحاب العقارات بإخطار مصلحة الضرائب لبيان تأجير الوحدات السكانية سواء أغراض تجارية أو صناعية ، وسيتم دعوة المتعاملين مع مصلحة الضرائب لاعطاء ورش تدريبية للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية التى ستطبق تدريجيأ على المتعاملين مع مصلحة الضرائب الممولين وبدأت من 15 نوفمبر الماضي، وسيبدأ التطبيق الفعلي بدءا من 15 فبراير 2021 على 347 شركة، واعتبارأ من نهاية مايو العام المقبل سيتم التطبيق على 2800 ممول وهم المسجلون فى المركز الضريبى.