بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزير المالية يفتتح مبني المديرية بطور سيناء

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تباشر خطة تطوير كافة المديريات التابعة للوزارة، لبدء العمل بمشروع التحول الرقمي، من أجل ميكنة كافة الإدارات وربطها ببعض، وتحويل المنظومة الورقية إلى رقمية، لضمان السرعة والدقة في الخدمات التي تقدم للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، اليوم، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأشاد وزير المالية بأعمال التطوير التي جرت بالمديرية المالية والتجهيزات الخاصة بالتحول الرقمي، وإضافة أقسام جديدة بالمديرية للتسهيل على العاملين وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين، وقرر تخصيص مبلغ لتطوير المسجد التابع للمديرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح "معيط" أن هناك العديد من مديريات المالية جاهزة حاليًا للافتتاح، لافتًا إلى أن ما يحدث الأن في مصر يعد طفرة في جميع المجالات وخطوات إيجابية لبنية تحتية متينة تصلح لانطلاق التنمية الحقيقية.

من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أإن تكلفة تطوير مبنى المديرية تخطت 15 مليون جنيه وتضمنت تزويده بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركز وبها شاشات للمراقبة وأجهزة السرفيس لربط اجهزة الحاسب الألي بكافة الإدارات ببعضهم البعض، لتوفير الوقت والجهد والنفقات.