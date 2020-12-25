وزير المالية يصل ديوان عام محافظة جنوب سيناء لافتتاح المديرية المالية

وصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور، منذ قليل، وكان في استقباله اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لافتتاح المديرية المالية بمدينة طور سيناء، بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء وحدة التدريب الداخلي.

وقال اللواء خالد فودة، إنه سيجري افتتاح مديرية المالية عقب آداء صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين.

جدير بالذكر أنه جرى تطوير المديرية المالية على مرحلتين، بشكل يتماشى مع منظومة التحول الرقمي، و تزويدها بوحدة تدريب داخلية، وقاعات تدريب، ومعامل للحاسب الألى، وبنية تحتية تكنولوجية شاملة، وإزالة النظام القديم بالكامل، وإنشاء نظام جديد يواكب رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المبنى أصبح حضاريًا ذات واحة كلادينج والكارتينوول، ومزودة بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركز وبها شاشات للمراقبة وأجهزة السرفيس لربط اجهزة الحاسب الألي بكافة الإدارات ببعضهم البعض، لتوفير الوقت والجهد والنفقات.