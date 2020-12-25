اليوم..وزير المالية يفتتح المديرية المالية بمدينة طور سيناء

يفتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المديرية المالية بمدينة طور سيناء، اليوم، بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة وإنشاء وحدة التدريب الداخلي.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إنشاء المديرية المالية بمدينة الطور منذ عام 1994، ولم يحظ المبنى بالصيانة اللائقة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأدت العوامل الجوية وارتفاع الرطوبة وطبيعة الطقس إلى تآكل درجات السلالم وتهالك الدهانات والأثاث المكتبي والأبواب، مما أثر علي بيئة العمل ومعدلات الإنجاز.

وأكد المحافظ أنه جرى تطوير المبنى على مرحلتين، بشكل يتماشى مع منظومة التحول الرقمي، وتزويدها بوحدة تدريب داخلية، وقاعات تدريب، ومعامل للحاسب الألى، وبنية تحتية تكنولوجية شاملة، وإزالة النظام القديم بالكامل، وإنشاء نظام جديد يواكب رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن المبنى مزود بأحدث أنظمة الأمن والمراقبة والبوابات الإلكترونية، وغرفة أمن وتحكم مركز وبها شاشات للمراقبة وأجهزة السرفيس لربط اجهزة الحاسب الألي بكافة الإدارات ببعضهم البعض، لتوفير الوقت والجهد والنفقات.