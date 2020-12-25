وزير المالية: تعميم الفاتورة الرقمية والإيصال الإليكتروني

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، من خلال إلزام الشركات بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية، كما سيجري تعميم الإيصال الإلكتروني، تمهيدا لتحويل الاقتصاد غير الرسمي بالدولة إلى اقتصاد رسمي، لتتمكن الوزارة من التعرف على الاقتصاد الحقيقي للدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، اليوم الجمعة بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد وزير المالية أن الدولة تستهدف ربط كافة الموانئ البحرية والبرية والجوية بمنظومة واحدة للتعرف على جميع الواردات والصادرات بها، لضمان تحقيق السرعة والدقة، إضافة إلى تحقيق منظومة أمنية متكاملة.

وأعلن وزير المالية ميكنة منظومة الجمارك خلال شهر يونيو المقبل، فضلا عن رقمنة الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى إطلاق ميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية منذ بداية شهر يناير المقبل.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء المديرية المالية بمدينة الطور منذ عام 1994، ولم يحظى المبنى بالصيانة اللائقة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأدت العوامل الجوية وارتفاع الرطوبة وطبيعة الطقس في جنوب سيناء إلى تآكل درجات السلالم وتهالك الدهانات والاثاث المكتبي والأبواب، مما أثر على بيئة العمل ومعدلات الإنجاز.