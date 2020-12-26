توفي في ظروف غامضة.. من هو الملياردير الروسي إيحور سوسين

بعد نحو 5 سنوات على المأساة التي طالت عائلة الملياردير الروسي إيجور سوسين، عادت العائلة لتكون اهتمام وكالات الأنباء مرة أخرى، حيث عثر عليه ميتا خلال رحلة إلى مدينة زنجبار التنزانية.

الحادث الذي جاء في أعقاب جريمة مدينة قازان الروسية، حين قتل نجله والدته خنقا في أحد فنادق المدينة، عثر على إيجور الذي يبلغ من العمر 53 عاما ميتا في غرفته بزنجبار، حيث كان قد سافر الى المدينة بمناسبة عيد الميلاد، برفقة ابنته البالغة من العمر 18 عاما، وامرأة أخرى لا تزال هويتها غير معروفة.

حادث قبل 5 سنوات

في عام 2015 شهدت مدينة قازان الروسية جريمة حين قتل نجل الأوليجارشي الملياردير الروسي والدته خنقنا في أحد فنادق المدينة، وتم اكتشاف الواقعة بعد أن اشتكى موظفي فندق «كورستون» إلى الشرطة على سلوك غير سوي لأحد النزلاء، وعند قدوم عناصر الأمن عثروا على شاب تبدو عليه آثار تعاطي مخدرات شديدة وعلى جثة والدته البالغة من العمر 44 عاما حيث بدت عليها آثار الكدمات الكثيرة واتضح أنها توفيت نتيجة اختناق باستخدام سلك شاحن موبايل.

وقال الشاب الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 19 عاما للمحققين أنه قدم مع والدته من موسكو لقضاء فترة نقاهة وعلاج في عاصمة جمهورية تتارستان - قازان، وأن والدته أعطته بعض الأدوية غير المعروفة تسببت له بحالة من الهلوسة، وأنه لا يتذكر كيف ضرب أمه وخنقها، وتم تشخيصه بعد الجريمة بـ «اضطراب عقلي حاد» دون تحديد نوعه، وإخراجه من المستشفى بعد أن خضع لـ «علاج نفسي ناجح».

من هو أيجور سوسين؟

إيغور سوسين هو ملياردير روسي شهير يملك سلسلة من متاجر «ستاريك خاتابيتش»، كما أنه مساهم في بنك OBI. كما من المعروف مشاركته السنوية في المزاد الخيري amfAR في مدينة كان، حيث يشتري أغلى المعروضات لزوجته الحالية إينا.

وانفصل سوسين عن والدة يغور المقتولة منذ عدة أعوام، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت سكاي نيوز أنه يعرف بحبه للحفلات الباذخة واليخوت والتنس والتزلج على الثلج. كما اشتهر بإنفاقه الكثير من النقود على الرحلات والحفلات.

إصابته بكورونا

أصيب سوسين بفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام، وشفي منه، أما الغريب في الأمر أنه تزال أسباب الوفاة غير واضحة حتى الآن.