12 معلومة عن إلهام فضالي.. صاحبة أفضل بحث في الفيزياء عالميًا في 2020

خطوة جديدة تثبت أن المصري قادر على صنع المستحيل، وأن جينات العبقرية لم تتوقف عند العالم أحمد زويل والعالم مجدي يعقوب والعالم فاروق الباز، وأن كل يوم يشهد ميلاد مصري ومصرية يثبتون عظمة وبراعة العقل المصري وتشبعه بجينات العبقرية والعظمة، ميراث يستوعب 7000 عام من الحضارة التي كانت أول حضارة على ظهر الأرض، وأن مصر جاءت وجاءت الحضارة بعدها، وهذا ما أثبته زويل ويعقوب والباز وغيرهم حتى حصلت الشابة المصرية إلهام فضالي ابنة محافظة بني سويف على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن مسيرة إلهام الفضالي وانجازها العلمي كما يلي:

مسيرة إلهام فضالي العلمية

1-حصلت على بكالوريوس العلوم في الهندسة الإلكترونية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2-درست هندسة الإلكترونيات وسافرت لمنحة تعليمية لترم واحد في الولايات المتحدة الأمريكية ودرست هناك مادة فيزياء مواد الأشباه الموصلة واستكملت فيه الدراسات العليا.

3-قدمت للحصول على منحة للماجستير في المفوضية الأوربية بمدينة في الجامعة الكاثوليكية في بلجيكا وهي شهادة مزدوجة من جامعتي لوفن ببلجيكا وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد وحصلت على الماجستير عام 2015.

4-عملت كباحث في جامعة دلفت التنقنية في هولندا ثم بدأت رحلة الدكتوراة في عام 2017 بجامعة إيندهوفن الهولندية.

5-ركزت دراساتها العليا في فيزياء الأجهزة الإلكترونية بدلًا من هندسة الإلكترونيات، وكانت تسعى لتقديم صورة طيبة عن المصريين والعرب.

تفاصيل أفضل بحث في الفيزياء لعام 2020

6-فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الالكترونية مثل الهواتف المحمولة.

7-البحث الخاص بها مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بالمواد النانو متناهية الصغر.

8-البحث مازال في طور أولي حيث تم اثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.

9-البيانات تنتقل حاليا في الحواسب والهواتف المحمولة عن طريق الأسلاك المعدنية عن طريق الإلكترونات وأنه حال استطاعتهم استبدال هذه الأسلاك والإلكترونات بسرعة الضوء وأن ذلك سيحدث نقلة في سرعة نقل البيانات على مستوى الحواسب وعلى مستوى مراكز البيانات المسؤولة عن نقل البيانات في العالم أجمع.

10-حدوث انبعاث ضوئي من السيلكون هو هدف للعلماء منذ أكثر من 50 عاما ولم ينجحوا فيه.

11-الخطوة الثانية ستكون تصنيع ليزر من انبعاث ضوء السليكون ووقتها سيكون إنجازا كبيرا وسيتم استخدامها في التطبيقات الالكترونية والسيارات ذاتية القيادة والمستشعرات الجيولوجية.

معلومات عن المجلة التي صنفت البحث الأفضل عالميًا

12-مجلة عالم الفيزياء اختارت البحث كأفضل بحث في عام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها في انجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، وتم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 في الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا.