مشروعات مصرية نالت جوائز عالمية في 2020

لم تقتصر المشروعات التي تقوم بها الدولة للمساعد في النهوض بالتنمية في مصر، إلا أن الحكومة حرصت فيها على اتباع كل المعايير العالمية فيها لتكون وفقا للتكنولوجيا المتبعة في الدول المتقدمة، فتلقى تلك المشروعات إعجاب العالم، وتحصل على عدة جوائز كبرى متفوقة بذلك على مشروعات لدول كبرى.

نالت عدة مشروعات قومية كبرى عددا من الجوائز التي قدمتها مؤسسة «MEE»، وذلك خلال اختيارها للمشروعات الأفضل المنفذة في الشرق الأوسط، فحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، على لقب مشروع العام، كما نال مشروعا كوبري روض الفرج وحقل ظهر، على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط.

محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تحصل لقب الأفضل

لم يكن ذلك المشروع المصري الأول الذي يحصد على جائزة خلال العام الجاري، فنالت محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإسماعلية، بجائزة «ENR» العالمية كأفضل المشاريع العالمية لعام 2020، وجرى اختيارها من بين 30 مشروعا منافسا من مختلف البلدان.

وهذه ليست الجائزة الأولى التي تحصل عليها المحطة، فنالت 4 جوائز آخرى عالمية، من بينهم جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020، في يوليو الماضي، من المنصة الإعلامية «Capital Finance International -CFI»- البريطانية، المتخصصة فى الاقتصاد والأعمال.

مشروع محطة العالمين الجديدة لتحلية مياه البحر.. يحصل على جائزة الاستحقاق

جائزة آخرى حصل عليها مشروع محطة العالمين الجديدة، لتحلية مياه البحر بمدینة العلمین الجدیدة، فنال جائزة الاستحقاق لعام 2020 من مؤسسة ENR، والتي تركز على أفضل المشروعات العالمية والتحديات والمخاطر والمكافآت الخاصة بالتصمیم والبناء في البلدان.