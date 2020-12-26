ولي العهد ووزيران وأمير يحصلون على لقاح كورونا بالسعودية.. فيديو

حرص مسؤولون سعوديون رفيعو المستوى على تلقيهم لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي حصلت عليه المملكة العربية السعودية من شركة فايزر الأمريكية.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن تدشين تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة بعنوان «صحتي» لتلقي طلبات التلقيح من المواطنين، وأكدت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، وأن التطعيم مجاني ومتاح للجميع سواء مواطنين أو مقيمين على أرض المملكة، وذلك من أجل وقاية المواطنين من الفيروس والمحافظة على صحتهم والحرص على عدم تفشي الوباء في المملكة العربية السعودية.

«الوطن» ترصد لكم أبرز 3 مسؤولين سعوديين حصلوا على اللقاح كما يلي:

الأمير محمد بن سلمان

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19) من شركة فايزر، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

وقدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الشكر لولي العهد لحصوله على اللقاح، مشيدًا بحرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم مشددًا على أن المملكة تتبع سياسة الوقاية خير من العلاج والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين.

وزير الصحة السعودي أول مواطن

وكان الدكتور توفيق الربيعة، هو أول مواطن سعودي يحصل على اللقاح وذلك في 17 من الشهر الجاري، وتلقى أول جرعة من اللقاح، وقال في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السعودية إنه بداية لانفراج أزمة.

تركي آل الشيخ

كما حصل وزير الترفيه السعودي تركي آل الشيخ على اللقاح ونشر فيديو لحصوله على اللقاح على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلَا: «خذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه».

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه pic.twitter.com/LamvUy8aLq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

كما تلقى الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود اللقاح، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الحمدلله بعد يومين على أخذ اللقاح لا يوجد أي أعراض باستثناء ألم خفيف محتمل في مكان الحقنة زال الآن، وبإذن الله بعد أخذ الجرعة الثانية بعد 20 يوما تقريبًا أخبركم إن جد جديد وبأي أعراض إن حدثت.. اطمأنوا وخذوا اللقاح عافانا الله وإياكم».

الأمير عبدالرحمن بن مساعد @abdulrahman يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر بايونتيك ضد #كورونا.



عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/vl4oVPzk1l — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 20, 2020

وأبدى أكثر من 500 ألف شخص رغبتهم في الحصول على المصل وسجلوا بالتطبيق من أجل التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.