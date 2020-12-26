انقطاع مياه الشرب عن مدينة كفر الشيخ لمدة 9 ساعات بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، انقطاع المياه عن مدينة كفر الشيخ وعن سخا والحمراوي، من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساءً.

يأتي ذلك بسبب إجراء أعمال الصيانة والتطهير اللازمة، لمآخذ المحطات الرئيسية بكفر الشيخ.

من جانبه، ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي كفر الشيخ، أبناء المحافظة وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

فيما تراجعت شركة الكهرباء برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، عن فصل التيار الكهربائي عن المدينة، بسبب مرضى كورونا المعزولين منزليا، والذين يعتمدون على المولدات الكهربائية، بناءً على اتصال من الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بطب كفر الشيخ، رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء، أنه لن تفصل الكهرباء إلا بالتنسيق مع رئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، حفاظا على أهالينا المرضى والمعزولين منزليا، وستؤجل أعمال الصيانة لحين استقرار حالاتهم؛ خاصة أنهم يعتمدون على المولدات والأكسجين المنزلي.