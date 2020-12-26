اطمن.. 3 إجراءات لمنع تزوير فاتورة الكهرباء

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك قواعد وضوابط دقيقة وشديدة للغاية داخل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لتنظيم عملية طباعة فواتير الاستهلاك وضمان سرية بيانات المشتركين، لافتا إلى أنه يصعب التلاعب أو تزوير فاتورة استهلاك الكهرباء لوجود ضمانات كثيرة على الفاتورة.

إجراءات حماية فاتورة الكهرباء من التزوير

قال المصدر إن هناك إجراءات يتم اتخاذها لسلامة فاتورة الكهرباء الشهرية..

- الفاتورة تحمل ختم رئيس شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- علامة مائية مميزة للشركة.

- تحمل باركود يصعب تزويره.

عملية تزوير الفواتير ظاهرة فردية

وأشار المصدر إلى أن عمليات تزوير الفواتير ظاهرة فردية ظهرت خلال فترة الانفلات الأمني وتم التصدى لها ويجب على أي مواطن عدم دفع الفاتورة إلا بعد التأكد من شخصية المحصل أولا ثم التأكد من الشهر المدون في الفاتورة لافتا الي أن التزوير يكون للفواتير المدفوعة وليس الجديدة لأنه يصعب على المزورين الوصول للإصدارات الجديدة.

الاطلاع على تحقيق شخصية المحصل

وأوضح المصدر أنه في حالة الشك في شخصية المحصل فيجب أن يطلب المواطن الاطلاع على تحقيق شخصية المحصل وإبلاغ شرطة الكهرباء أو الخط الساخن للكهرباء 121 إذا شك في أمر ما.

وأكد المصدر أنه جرى تركيب ماكينات حديثة بتكلفة 8 ملايين جنيه بشركات التوزيع للقضاء على ظاهرة تزوير فواتير الكهرباء، لافتا إلى أن فواتير الكهرباء المزورة سهلة اكتشافها ويمكن لأي مواطن اكتشافها بسهولة مثلها مثل العملات المزورة، موضحا أن تكاليف طباعة الفاتورة الواحدة تصل لأكثر من 4 جنيهات.

ساعدت في عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التوزيع

وقال إن العدادات مسبوقة الدفع ساعدت في عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء وانتهاء الشكوى من الكشافين والمحصلين كما أنها تحد من المشاكل القائمة بشكل مستمر بين المالك والمستأجر وأنها تلغي التأخير في السداد وتضمن عدم استخدام الكهرباء بطريقة غير شرعية وتكشف معظم صور العبث والتلاعب وتتيح للشركات حساب الطاقة المستهلكة لارتفاع درجة دقة العداد.

تمكن المشترك من ترشيد استهلاك الكهرباء

وأضاف أن وزارة الكهرباء تولي أهمية كبرى لملف العدادات مسبوقة الدفع من خلال وضع خطة لتركيب عدادات تعمل بنظام الكارت الذكي مسبوق الدفع وهي تكنولوجيا تمكن المشترك من وضع ميزانية مُحددة خاصة باستهلاك الكهرباء ومعرفة متى يريد شراء كمية إضافية من الكهرباء، فضلا عن معرفة كمية الكهرباء المُستهلكة فعليا لأحماله يوميا وشهريا وبالتالي تمكن المشترك من ترشيد استهلاك الكهرباء.