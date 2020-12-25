بالأرقام.. تعرف على مشروعات الكهرباء التي تم تنفيذها خلال عام

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من 194 مشروعا بالقطاع بنهاية العام المالي (19/2020) بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وتنشر «الوطن»، التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بجميع المحافظات خلال (18/2019- 19/2020)

* محافظة القاهرة

تنفيذ 60 مشروعاً بتكلفة 7.5 مليار جنيه

* محافظة أسوان

تنفيذ 36 مشروعاً بتكلفة 3.7 مليار جنيه

* أسيوط

تنفيذ 23 مشروعاً بتكلفة 9.2 مليار جنيه

*محافظة البحر الأحمر

تنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

* محافظة الإسكندرية

تنفيذ 21 مشروعاً بتكلفة 1.4 مليار جنيه

البحيرة

تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة 3.5 مليار جنيه

* الجيزة

تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة 8.1 مليار جنيه

* سوهاج

تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه

* دمياط

تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 4.2 مليار جنيه

* بني سويف

تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

* مطروح

تنفيذ 6 مشروعات بتكفة 4.8 مليار جنيه

* مشروعات الصعيد والمحافظات الحدودية

واستحوذت الصعيد والمحافظات الحدودية على 37% من عدد المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه

- تنفيذ 118 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه.

- تنفيذ 35 مشروعا بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.

- الانتهاء من 34 مشروعاً مشتركاً بين أكثر من محافظة بتكلفة 33.4 مليار جنيه.

محطات توليد

- إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات.

- تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات.

- تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات.

- تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.

- تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية في بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

- إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان.

- إنشاء محطات رياح (جبل الزيت 1، 2، 3) بإجمالي قدرة 380 ميجاوات بمحافظة البحر الأحمر.

-إنشاء محطة رياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.