بالأرقام.. تعرف على مشروعات الكهرباء التي تم تنفيذها خلال عام
تنفيذ 35 مشروعا بالمحافظات الحدودية بتكلفة 14.8 مليار جنيه
كتب:
سلامة عامر
04:56 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020
محطة توليد كهرباء "ارشيف"
انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من 194 مشروعا بالقطاع بنهاية العام المالي (19/2020) بتكلفة 33.6 مليار جنيه.
وتنشر «الوطن»، التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بجميع المحافظات خلال (18/2019- 19/2020)
* محافظة القاهرة
تنفيذ 60 مشروعاً بتكلفة 7.5 مليار جنيه
* محافظة أسوان
تنفيذ 36 مشروعاً بتكلفة 3.7 مليار جنيه
* أسيوط
تنفيذ 23 مشروعاً بتكلفة 9.2 مليار جنيه
*محافظة البحر الأحمر
تنفيذ 22 مشروعاً بتكلفة 9.1 مليار جنيه.
* محافظة الإسكندرية
تنفيذ 21 مشروعاً بتكلفة 1.4 مليار جنيه
البحيرة
تنفيذ 16 مشروعاً بتكلفة 3.5 مليار جنيه
* الجيزة
تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة 8.1 مليار جنيه
* سوهاج
تنفيذ 13 مشروعاً بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه
* دمياط
تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 4.2 مليار جنيه
* بني سويف
تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.6 مليار جنيه
* مطروح
تنفيذ 6 مشروعات بتكفة 4.8 مليار جنيه
* مشروعات الصعيد والمحافظات الحدودية
واستحوذت الصعيد والمحافظات الحدودية على 37% من عدد المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه
- تنفيذ 118 مشروعا بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه.
- تنفيذ 35 مشروعا بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.
- الانتهاء من 34 مشروعاً مشتركاً بين أكثر من محافظة بتكلفة 33.4 مليار جنيه.
محطات توليد
- إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات.
- تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات.
- تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات.
- تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.
- تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية في بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.
- إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان.
- إنشاء محطات رياح (جبل الزيت 1، 2، 3) بإجمالي قدرة 380 ميجاوات بمحافظة البحر الأحمر.
-إنشاء محطة رياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.