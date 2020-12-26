عاجل.. تراجع أسعار الذهب 7 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات صباح اليوم السبت بأسواق المال، بقيمة 7 حنيهات دفعة واحدة.

سجل الذهب عيار 24 نحو 940.69 جنيه، مقابل 947 جنيه في تعاملات صباح الخميس، بينما سجل الذهب عيار 21 هو الأكثر شعبية وإقبالا بين المصريين، نحو 823 جنيها اليوم السبت، مقابل 829 جنيها في تعاملات صباح أمس الخميس.

وسجل الذهب اليوم عيار 18 في تعاملات صباح اليوم السبت 705 جنيهات مقابل 710 جنيهات أمس الخميس، وسجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات صباح اليوم 6585 جنيها.

يعد الذهب أحد المعادن النفيسة التي يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون وأحيانا الحكومات ممثلة في البنوك المركزية كوعاء استراتيجي آمن، خلال الأزمات والحروب وانتشار الأوبئة أو في حالات الانكماش الاقتصادي.

محليا يشهد الذهب حاليًا إقبالا من المصريين، كونه وعاءً آمنًا للادخار، وتدعم الدولة مصنعي الذهب في مصر، عبر تصدير الذهب كمشغولات ذهبية وحلى وإعادة تشكيله بعيداً عن تصديره كمادة خام فقط.

الإمارات أكبر مستوردي الذهب المصري

وتعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستوردي الحلي والمشغولات الذهبية المصرية، حيث بلغت حصيلة ما استوردته الإمارات من مصر في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي نحو 69% من إجمالي الصادرات المصرية بحسب تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

2.1 مليار دولار صادرات الذهب المصري

وبحسب التقرير ارتفعت صادرات مصرمن الذهبوالمشغولات الذهبية والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2020 إلى 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 76% مقارنة بأرقام الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أنه تم تصدير الذهب والحلى والأحجار الكريمة بنحو 30 دولة من بينهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس من العام الماضي، تضمنت كينيا وكرواتيا وروسيا الاتحادية وجمهورية التشيك والنمسا وتشاد ومدغشقر.