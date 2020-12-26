منة فضالي: حاولت الانتحار بالقفز من البلكونة بعد وفاة جدتي (فيديو)

كشفت النجمة منة فضالي عن محاولتها الانتحار في طفولتها حزناً على وفاة جدتها «أم والدتها»، لتعلقها الشديد بها آنذاك.

وقالت منة في حوارها مع برنامج «وش تاني»، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع «الوطن» وقناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، إن جدتها توفيت وهي في الحادية عشر من العمر، مضيفة: «كانت تولي اهتماماً كبيراً بشؤوني رغم عدم حبها للبنات، حيث كانت تتمنى إنجاب أمي لطفل وليس طفلة، ولكنها أحبتني وكانت تطعمني وتذاكر لي دروسي».

واستعادت منة فضالي ذكريات ليلة وفاة جدتها قائلة: «حدثتني يومها لفترة طويلة عبر الهاتف صباحاً قبل ذهابي للمدرسة، لدرجة أنني قلت لها (أنا اتأخرت يا تيتة)، فطالبتني بزيارتها رفقة أمي بعد انتهاء اليوم الدراسي، لرغبتها في تناول وجبة من السمك معنا، وحينما ذهبنا إليها فوجئنا بوفاتها وهي مُمسكة بصوري، فظننت حينها أن حياتي قد انتهت برحيل جدتي».

وتابعت: «جريت على البلكونة وحاولت إلقاء نفسي منها، ولكن أخوالي أنقذوني في آخر لحظة، وما زلت أشعر بافتقادي لها إلى هذه اللحظة، لأنها كانت حنونة وطيبة للغاية، وتحبني من قلبها».

وفي سياق مختلف، انتهت منة فضالي من تصوير دورها في مسلسل «سكن البنات» المعروض حالياً عبر إحدى القنوات المشفرة، والمقرر عرضه على إحدى الفضائيات المصرية خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد دور فتاة مغتربة أتت إلى القاهرة بحثاً عن فرصة عمل لتتوالي الأحداث، ويشاركها البطولة كل من وفاء عامر، وآيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وألفت عمر، وشمس، وإلهام عبدالبديع، وهاجر الشرنوبي، وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.