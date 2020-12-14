فيديو.. منة فضالي تحمل رضيعا: مش عارفة هكون أم ولا لأ

عبرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها البالغة بعد حملها رضيعاً بين ذراعيها، خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "فضالي" على الصورة قائلة، "أحلى إحساس في الدنيا الأمومة، أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة هكون أم ولا لأ، ربنا كبير بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة، ربنا يرزق كل الناس الذريه الصالحة".

وتشارك فضالي بأحداث مسلسل "سكن البنات"، الذي يُعرض حالياً عبر إحدى المحطات الفضائية.

وقالت فضالي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها تحمست لهذه التجربة التليفزيونية لأنها قصة جديدة تناقش مشاكل الفتيات بشكل جديد وعصري، فضلاً عن عدد من القضايا الاجتماعية كالثأر والزواج بالإكراه وحب الذات، بحسب قولها.

وأضافت: كانت مشتاقة للتعاون مع المخرج محمد النقلي، لأن آخر عمل جمعنا كان مسلسل "الأخوة الأعداء" قبل أعوام عدة، حيث أشعر بالراحة معه لأنه مخرج متميز ومختلف.

ويشارك في بطولة "سكن البنات" وفاء عامر، وآيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وكانت منة فضالي أعلنت عن تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعنوان "السرداب"، من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن أحداث الفيلم تدور حول عالم مصاصي الدماء، لكن بشكل جديد ومختلف عن فيلم "خط دم"، الذي قدمته نيللي كريم وظافر عابدين على إحدى المنصات الإلكترونية، ودارت أحداثه عن مصاصي الدماء، مضيفة أنها تحمست لفكرة الفيلم، لأنها لم تُقدم مثلها في أعمالها السابقة.

وأعلنت منة، أسماء باقي أبطال الفيلم، وهم محمد نجاتي، وسيد رجب، ومحسن منصور، وعايدة رياض، وهاجر الشرنوبي.