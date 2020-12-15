منة فضالي لـ الوطن: أشعر بالغربة في حياتي.. كثيرون يتهربون مني

"أشعر بالغربة في حياتي" هكذا وصفت الفنانة منة فضالي شعورها الذي يتملكها دائماً في حياتها رغم تكوينها لعلاقات وصداقات داخل الوسط الفني وخارجه، ولكنها ترى أن هذه العلاقات لا تعدو سوى شكليات، بحسب وصفها.

وقالت منة في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنها تشعر بالغربة والوحدة في حياتها دائماً، لدرجة أن الكثيرين يحدثونها قائلين: "ما أنتي حواليكي ناس وبيكتبولك تعليقات وبتقابلي ده وبتسلمي على ده"، مضيفة أنها ترد عليهم قائلة: "كل دي شكليات، لكن أنا مش معايا حد طول الوقت".

وتابعت: "أشعر بالتعب أحياناً وأكون بحاجة للحديث هاتفياً مع أي شخص فأفاجأ بتهربه مني، ولولا وجود والدتي في حياتي لزاد شعوري بالوحدة".

وفي السياق ذاته، تواصل منة تصوير دورها في مسلسلها الجديد "سكن البنات" المعروض حالياً، وتجسد خلاله دور فتاة مغتربة تدعي "نانسي" التي تأتي إلى القاهرة باحثة عن فرصة عمل، حيث أوشكت علي الانتهاء من تصوير مشاهدها، إذ يتبقى لها 5 أيام وتنتهي من تصوير دورها بالكامل.

وأبدت منة فضالي سعادة بالغة إزاء عودة تعاونها مع المخرج محمد النقلي بعد تجربتهما في مسلسل "الأخوة الأعداء" قبل أعوام عدة، حيث أكدت أنه يفرض أجواء مرحة داخل موقع التصوير.

ويشارك في بطولة "سكن البنات" وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد النقلي.