أحمد عز يحتفل مع جمهوره بمرور سنة على عرض «علاء الدين» بـ«تورتة كبيرة»

احتفل صُناع مسرحية «علاء الدين» بطولة أحمد عز، وتارا عماد، مساء أمس بمرور عام على بدء عرض المسرحية، وسط حضور الجمهور وإذاعة عدد من الأغاني وتقديم «تورتة» كبيرة على خشبة المسرح، وإذاعة كواليس التحضير للمسرحية.

ومنذ استئناف العرض المسرحي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضي الذي توقف بسبب تداعيات فيروس كورونا، حضر عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع، آخرهم المنتج إيهاب طلعت، وزوجته الفنانة شيرين وجدي، وكابتن خالد الغندور، وكعادته حرص «عز» في نهاية العرض المسرحي، على توجيه التحية والشكر لأصدقاءه وزملاءه الذين جاءوا لمشاهدة المسرحية.

ومن أبرز المشاهير الذين حضروا لمشاهدة مسرحية علاء الدين، وتصدروا محركات البحث الشهير «جوجل» لاعب النادي الأهلي كابتن مؤمن زكريا، والذي يمر بأزمة صحية منعته من اللعب حاليًا، ووفور صعود مؤمن على المسرح، تصاعدت حدة التصفيق وهتاف الجمهور له «مؤمن الحراق.. بنحبك يامؤمن»، الأمر الذي تسببب في بكاءه بخلاف كلمات الفنان أحمد عز التي قالها لاستقبال اللاعب الشاب وقوله «معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول»، وفور نزول «عز» من على خشبة المسرح لمساعدة كابتن النادي الأهلى للصعود واحتضانه له، حتى وقف الجمهور مستمرين في التصفيق والهتاف لعدة دقائق.

وفي الوقت الذي كان يعاني فيه الفنان لطفي لبيب من أزمة صحية، إلا أنه ذهب لمشاهدة مسرحية علاء الدين، ولم يترك أحمد عز الفرصة للترحيب بالفنان الكبير ومساعدته للصعود على خشبة المسرح، وتقديمه بكلمات امتزجت بالمحبة والاحترام والتقدير لعطاء الفنان الكبير وقوله «النهاردة عندنا فرحة كبيرة أوي، وشرف والله، موجود معانا في القاعة النهاردة، أستاذنا وأبونا وعمنا اللي اتعلمنا منه كتير، اللي كان صاحب فضل بعد ربنا وسبحانه وتعالى على كل واحد عمل فيلم أو عمل مسلسل الأستاذ لطفي لبيب»، الأمر الذي جعل الفنان الكبير يدخل نوبة بكاء وسط تصفيق حاد من الجمهور.

مسرحية «علاء الدين» تضم عدد من النجوم أبرزهم تارا عماد، والتي تجسد شخصية ياسمين حبيبة علاء الدين، ويجسد الفنان محمد ثروت شخصية «الجني أوالعفريت»، ويقوم بدور الوزير جعفر الفنان هشام إسماعيل، والفنان سامي مغاوري يجسد دور السلطان، ويقوم بدور الفرعون الفنان محمد جمعة، ويقوم الفنان كريم عفيفي بدور قُفة، والمسرحية من إخراج مجدي الهواري.