«المهندسين»: عقد محاضرات شعبة العمارة أون لاين بسبب كورونا

قررت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين عقد باقي المحاضرات المجانية التي تنظمها لأعضائها أون لاين من خلال برنامج «زووم»، كإجراء احترازي بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات، وكان من المقرر أن يتم عقد محاضرة العمارة البيئية اليوم بمقر النقابة حسب جدول المحاضرات المعلن.

وقالت الشعبة في بيان عنها إنه نظرا للتطورات الأخيرة واستمرار تداعيات جائحة كورونا على مستوى العالم أجمع، وارتفاع أعداد الإصابات الصادرة من وزارة الصحة وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للتباعد وللحد من التجمعات وحفاظا على سلامة الزملاء، فقد تقرر استكرار فعاليات النجوات والمحاضرات المجانية التي تنظمها الشعب المعمارية أونلاين من خلال برنامج زووم.

المحاضرات في موعدها عبر زووم

وأشارت الشعبة إلى أن المحاضرات ستتم بنفس مواعيد الجداول المعلنة، وأنه سيتم تكريم الزملاء الحاضرين بشهادات معتمدة من الشعبة بعد اجتياز المعدل المقرر للحضور مع استمرار الأنشطة المختلفة الأخرى للشعبة، موضحة أنها ستوافي الأعضاء بآخر الأخبار في حال تغير الأوضاع.

وكانت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين قد أعلنت عبر صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تنظيم محاضرات علمية مجانية لأعضاء الشعبة ضمن حزمة دورات تدريبية لمهندسي العمارة يوم السبت من كل أسبوع بدأت يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري.

وأشارت الشعب إلى أن المحاضرات يلقيها نخبة من كبار أساتذة الهندسة المعمارية من بينهم الدكتور مهندس استشاري حسام البرمبلي، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي قال إن الصيانة تلعب دورًا هامًا في الحفاظ والبقاء على كيان المباني، وخاصة مباني المرافق وما تحتويه من عناصر معمارية وإنشائية ذات قيمة مادية ومعنوية، كما تعد عملية الصيانة بمثابة إعادة بث الحياة وإطالة عمر البناء.

إصابة أمين صندوق النقابة السابق

وكانت النقابة قد أعلنت عن إصابة المهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الحالي وأمين صندوق النقابة السابق، بفيروس كورونا المستجد، كما أصيب في يونيو الماضي المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وأسرته، بفيروس كورونا أيضا، وتعافى منه.