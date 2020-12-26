انتظام حركة البيع في «التوحيد والنور» بعد شهر من القبض على «السويركي»

حافظت فروع شركة التوحيد والنور، على هدوئها بانتظام حركة البيع والشراء بشكل طبيعي، دون التأثر بالقبض على مالكها رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مطلع ديسمبر الجاري، إثر تحريات لأجهزة أمنية أدانته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وفي جولة لـ«الوطن» داخل عدد من فروع الشركة في مناطق مصر الجديدة وحدائق القبة ومدينة نصر، لم تلحظ إجراءات استثنائية كتخفيض العمالة بأقسام البيع المختلفة، في وقت تشهد فيه الأفرع إقبالًا معتادًا من جانب المواطنين الراغبين في التسوق والحصول على مستلزمات الحياة المعيشية من مكان واحد، والاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الشركة عبر فروعها.

عروض وخصومات

وأعلنت «التوحيد والنور» عن عروض وخصومات تصل إلى 45% بمناسبة نهاية العام، بجميع الأفرع، على مختلف المنتجات المعروضة كالملابس والأجهزة الكهربائية والصيني ولعب الأطفال، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ما يشير إلى انتظام إدارة الفروع في مهامهم الموكلة إليهم بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، قال عدد من عمال الشركة لـ«الوطن»، إن حركة البيع مستمرة بشكل طبيعي دون تأثر بالقبض على المالك الذي يخضع حاليًا للتحقيق، مؤكدين أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعليمات تخص فروع المجموعة.

وأوضحت مصادر أمنية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن القبض على مالك «التوحيد والنور» تم بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره للتحقيق معه، ليتم بعد ذلك توجه قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة وتم القبض عليه.

وتتولى جهات التحقيق استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة التي تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة التي تثبت الاتهامات وتتضمن انتماءه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، ما أدى إلى حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.