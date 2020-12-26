سعر الدولار اليوم السبت 26-12-2020 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي، اليوم السبت، الموافق 26 ديسمبر استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بعدد من القطاعات المصرفية، والبنوك من بينها البنك التجاري الدولي، المصرف المتحد، بنك مصر، وبنك الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» في هذا الصدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقا لما أعلنته البنوك، اليوم، استمرارًا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استقر سعر تغير الريال السعودي، وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت في المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر في بنك مصر 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر تغير اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت 26 ديسمبر، في المصرف المتحد نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس استقر عند 19.08 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع.

أما الدرهم الإماراتي سجل وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت الموافق 26 ديسمبر، في بنك مصر بقيمة 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، كما استقر في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر سعر تغير الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت، الموافق 26 ديسمبر الجاري، في بنك قناة السويس عند 21.12 جنيه للشراء و21.46 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 21.07 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 21.12 جنيه للشراء و21.46 جنيه للبيع.