5 مشروعات عملاقة لنقل سكان العشوائيات في 2020

أيام معدودة وينتهي عام 2020، والذي شهد مشروعات تطويرية، في مجالات عدة، وأهم تلك المجالات، المشروعات التي نفذها صندوق تطوير العشوائيات خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى إخلاء المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتسكين قاطنيها بمدن جديدة ظهر فيها البناء العمراني المنضبط، والحياة الكريمة، بعد معاناة طويلة من العشوائية والإهمال.

الرئيس التنفيذي للصندوق: تطوير 375 منطقة و240 ألف شقة

ويقول خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه لا يمكن الحديث عن إنجازات 2020 بمفردها، لأنها كانت سنة الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير، والتى تم البدء في تطويرها خلال السنوات الماضية، أي أن عام 2020 هو عام الحصاد بالنسبة للصندوق، وبنهايته ستصبح مصر خالية من المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأشار الرئيس التنفيذى للصندوق إلى أن رؤية الصندوق لعام 2020 هي القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتضمنت الخطة 375 منطقة تشمل 240 ألف وحدة، بتكلفة تطوير 38 مليار جنيه.

أما عن المشروعات التى جرى الانتهاء منها هذا العام، أوضح صديق أنه تم الإنتهاء من 5 مشروعات عملاقة، تضمنت آلاف الوحدات السكنية، كى توفر سكن بديل لسكان المناطق العشوائية، وهي: مشروع حي الأسمرات 3، والذي يضم 7400 وحدة، مشروع بشاير الخير 3، ويضم 10600 وحدة، مشروع الخيالة يضم 2520 وحدة، مشروع معا يضم 4400 وحدة، ومشروع أهالينا 2، ويضم 1400 وحدة.

وتم إنشاء الصندوق عام 2008، ومر الصندوق بأكثر من مرحلة، كانت المرحلة الأولى منذ عام 2008 حتى عام 2014، والمرحلة الثانية من عام 2014 إلى عام 2016، والثالثة منذ عام 2016 حتى عام 2020، وجاء التكليف الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضاء على العشوائيات فى منتصف 2016، ولكن تم دمج المرحلتين الثانية والثالثة، فى مرحلة واحدة، وهي مرحلة النهوض.