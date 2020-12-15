صديق: ميزانيتنا لتطوير العشوائيات حتى 2030 قيمتها 318 مليار جنيه

المناطق العشوائية هى إحدى أكثر المناطق التي تؤرق أى حكومة لذا اتجه صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء لتحسين معيشة المواطنين في تلك الأماكن حيث لا يتعلق الأمر بالمظهر الجمالي والحضاري غير اللائق فقط في هذه الأماكن إذ تتسم تلك المناطق أيضا بانتشار الجريمة.

وهناك مشروعات تطويرية عدة، باتت واضحة داخل الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتى أنهت بشكل تدريجى المناطق العشوائية وغير الآمنة، وبدلتهم بمدن جديدة ظهر فيها البناء العمرانى المنضبط، والحياة الكريمة، وتم تسكين المواطنين بها، الذين عانوا سنوات طويلة من العشوائية والإهمال.

ها نحن هنا أصبحنا على أعتاب الانتهاء من 2020 وبداية عام 2021، ستخلو مصر من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وسيبدأ عام جديد وسيبدأ معه جيل جديد من المشروعات التطويرية، بتكلفة 318 مليار جنيه، وذلك وفقا لتصريحات المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، والذى يشغل المنصب منذ عام 2016، خلال حواره لـ "الوطن"، والذى أوضح فيه تكلفة مشروعات 2020، وخطة الصندوق لعام 2021، كما تطرق بالحديث عن رؤية مصر 2030 فيما يخص صندوق تطوير العشوائيات .. وإلى نص الحوار:

1- متى نشأ الصندوق؟ وما المراحل التى مر بها منذ بدايته؟

نشأ الصندوق عام 2008، ومر الصندوق بأكثر من مرحلة، كانت المرحلة الأولى منذ عام 2008 حتى عام 2014، والمرحلة الثانية من عام 2014 إلى عام 2016، والثالثة منذ عام 2016 حتى عام 2020، وجاء التكليف الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضاء على العشوائيات فى منتصف 2016، ولكن تم دمج المرحلتين الثانية والثالثة، فى مرحلة واحدة، وهى مرحلة النهوض.

وحجم مصروفات الصندوق فى المرحلة الأولى هو 652 مليون جنيه، بينما حجم مصروفات المرحلة الثانية من 2014 إلى 2020 تجاوز الـ 28 مليار جنيه.

2- هل اختلف عام 2020 عن الأعوام الماضية من حيث مشروعات الصندوق؟

لم نستطع الحديث عن إنجازات 2020 بمفردها، لأنها كانت سنة الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير، والتى تم البدء فى تطويرها خلال السنوات الماضية، أى أن عام 2020 هو عام الحصاد بالنسبة للصندوق، وبنهايته ستصبح مصر خالية من المناطق العشوائية وغير الآمنة.

حيث كانت رؤية 2020 القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتضمنت الخطة 375 منطقة 240 ألف وحدة، بتكلفة تطوير 38 مليار جنيه.

صديق: 2020 هو عام انتهاء مصر من العشوائية والمناطق غير الآمنة

3- ما المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال 2020؟

المشروعات التى تم الانتهاء منها هذا العام: مشروع حى الأسمرات 3، والذى يضم 7400 وحدة، مشروع بشاير الخير 3، ويضم 10600 وحدة، مشروع الخيالة يضم 2520 وحدة، مشروع معا يضم 4400 وحدة، ومشروع أهالينا 2، ويضم 1400 وحدة.

4- ماذا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو؟

بداية تطوير منطقة مثلث ماسبيرو كانت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها 2021، لأنه يتم عمل أبراج عالية بالمنطقة والتى تستغرق مدة زمنية طويلة، ولا يوجد تضارب هنا بين انتهاء العشوائية والمناطق غير الآمنة هذا العام، وبين الانتهاء من تطوير ماسبيرو فى 2021، لأن ماسبيرو لم تعد منطقة غير آمنة، بل هى فى طريقها للتطوير.

المدير التنفيذى للصندوق: أكثر من 70% من سكان ماسبيرو فضلوا الحصول على تعويض مادي

5- كيف تعامل الصندوق مع سكان مثلث ماسبيرو؟ وما البدائل المقدمة لهم؟

عدد سكان مثلث ماسبيرو 4537 أسرة، وتم التواصل مع السكان بشكل مباشر، والتحاور معهم، لمعرفة رغباتهم، وعدم إلزامهم ببديل واحد، لذلك قام الصندوق بعمل استمارة رغبات تضم 5 رغبات مختلفة من الحلول التى اقترحها السكان نفسهم، وهم: تعويض مادي مناسب، شقة فى الأسمرات، الرجوع إلى المنطقة بعد التطوير والسكن بالإيجار، الرجوع ولحصول على شقة تمليك ولكن بنظام التقسيط على سنوات طويلة، الرجوع إلى المنطقة والحصول على شقة تمليك وتقسيطها على سنوات قليلة للتصرف فيها.

وأكثر من 70 % من سكان منطقة ماسبيرو فضلوا الحصول على مقابل مادى لكونه مناسبا ومرضيا بالنسبة لهم، حيث حدد الصندوق 60 ألف جنيه للغرفة بالإضافة إلى 40 ألف جنيه دعما اجتماعيا.

6- ما المشروعات المستمر العمل عليها حتى عام 2021؟

مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، مشروع منطقة 15 مايو، والذي تم بداية تطويره فى شهر مايو الماضى وسينتهى إبريل 2021، وهى منطقة عانت من السيول، فهى لم تكن منطقة سكنية، وكان بها سدود، ولكن زيادة كميات الأمطار تسببت فى عمل مشاكل للسكان.

فتم البدء فى عمل مشروع سكني آمن للسكان بالقرب من المنطقة ولكن بعيدا عن مجرى السيول وتم التعامل مع السكان بإعطائهم قيمة إيجارية للسكن خارج المنطقة، لحين الانتهاء من المشروع والعودة إليها مرة أخرى.

7- ما أولى المناطق التى تم تطويرها من قبل الصندوق؟

أولى المناطق التى تم تطويرها هى: الأسمرات بمراحلها الثلاث، مشروع المحروسة "1، 2" ، مشروعات فى محافطة قنا، كفر الشيخ، بور سعيد، وعشش محفوط فى محافظة المنيا.

8- ما آلية عمل صندوق تطوير العشوائيات؟

آلية عمل الصندوق لتطوير المناطق العشوائية تبدأ بعمل الخريطة القومية، لتحديد المشكلة وحجمها، وتوصيف المشكلات واختلافات المشاكل، ومن ثم عمل خطة أخرى لتحديد الحلول المناسبة للمشكلة، فهناك 357 منطقة تضم حوالى 240 ألف وحدة على مستوى الجمهورية.

9- هل تختلف استراتيجيات وسياسات الحلول من منطقة لأخرى؟

نعم، تختلف استراتيجيات وسياسات الحلول من منطقة لأخرى داخل المدينة الواحدة، كل منطقة يكون لها خطة محددة، وحلول معينة تتناسب مع طبيعتها، على سبيل المثال منطقة روضة السيدة كان حلها تطوير المنطقة من خلال البناء فى نفس المكان، ولكن مصر القديمة والمحجر ومنشية ناصر، كان الحل نقل السكان لسكن بديل، لأنها مناطق انهيارات وانزلاقات جبلية، وسقوط صخور.

10- عند تطوير منطقة عشوائية أو غير آمنة.. ما البدائل التى يقترحها الصندوق على سكان المنطقة؟

يقوم الصندوق بعرض أكثر من بديل للسكان، ولا يكون حلا واحدا إلزاميا، منها دفع تعويض مناسب للسكان، أو إعطاؤهم سكنا بديلا بالمدن الجديدة، أو إعطاؤهم قيمة إيجارية للحصول على سكن مؤقت والرجوع للمنطقة مرة أخرى بعد الانتهاء من تطويرها.

11- هل يهتم الصندوق بتطوير العشوائيات داخل جميع المحافظات أم الاهتمام يخص القاهرة الكبرى فقط؟

يهتم الصندوق بتطوير جميع المحافظات بشكل متساوٍ، والدليل على ذلك مشروعات التطوير التى تمت داخل المحافظات، فهناك مشروعات تطوير فى أطراف الدولة، منها مشروعات الوادي الجديد، وجنوب سيناء، حلايب شلاتين، أسوان، سوهاج، أسيوط ، المنيا.

ولكن القاهرة من أكثر المناطق التى تعاني من العشوائيات، وتتعدد أسباب انتشار العشوائية داخلها، فالسبب الرئيسي هو الكثافة السكنية داخل المحافظة، وكونها مستهدفا للمواطنين الباحثين عن الرزق، والتى تعد هجرة داخلية، فهناك مناطق جاذبة للسكان، وأخرى طاردة، من محافظات جذب السكان القاهرة، الاسكندرية، دمياط، بور سعيد، ومناطق طرد سوهاج، المنيا، أسيوط، الفيوم.

12- على أى أساس يتم اختيار المحافظة أو المنطقة التى سيتم تطويرها؟

الصندوق لديه خريطة بحجم العشوائيات داخل كل محافظة على مستوى الجمهورية، وعليه يتم تحديد الأولوية لكل محافظة، وعلى قدر حجم المشكلة يتم تحديد أولويات الصندوق.

13- عدد المحافظات التى تم القضاء على العشوائية داخلها بشكل كامل؟

هناك 13 محافظة تم القضاء بشكل نهائى على المناطق العشوائية، داخلها على رأسها محافظة بور سعيد.

14- كيف يتعامل الصندوق مع الأملاك الخاصة التى تحتاج للتطوير؟

هناك استراتيجية خاصة للتعامل مع الأملاك الخاصة التى تخص المواطنين، وهى استراتيجية "التمكين من التطوير"، من خلال قيام الصندوق بعمل مخطط تفصيلى للمنطقة، تصميمات معمارية وإنشائية، والإزالة ورفع الأنقاض والتراخيص، جميعهم من ميزانية الصندوق، واستخراج تراخيص الهدم والبناء، ثم إعطاء رخصة البناء للمالك للقيام بالبناء.

15- ماذا عن خطة الصندوق لعام 2021؟

ستكون استكمالا لمشروعات 2020، أى عام الانتهاء من باقى مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.

16- حدثنا عن رؤية مصر 2030 فيما يخص صندوق تطوير العشوائيات؟

خطة 2030 هى القضاء على العشوائية بالمناطق غير المخططة وتطوير الأسواق العشوائية، فهناك 221 مدينة على مستوى الدولة، مساحتها 417 ألف فدان، هناك من 152 ألف فدان إلى 160 ألف فدان غير مخطط، أى تفتقر لشبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، طرق، مخالفات البناء.

وسيتم تطويرها من خلال رفع كفاءة المرافق فى هذه المدن، وتم العمل بالفعل على 53 منطقة، 400 ألف أسرة، أى أكثر من 2 مليون مواطن كانوا يعيشوا تحت مستوى أساسيات الحياة، استفادوا من رصف الطرق، الإنارة، شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي.

وتضم الخطة أيضا مبادرة الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، وتختص بعمل مدن مثل الأسمرات وبشاير الخير داخل جميع المحافطات، لتحويل الصحراء والمناطق الخالية من السكان الى مدن عمرانية، بدلا من استخدمها فى البناء العشوائي.

صديق: ميزانية الصندوق لمشروعات 2030 هى 318 مليار جنيه

17- كم عدد الأسواق العشوائية داخل المحافظات؟ وكيف يتم تصنيفها؟

هناك 1105 أسواق عشوائية، تضم 306 آلاف نشاط تجاري موزعة على المحافظات، القاهرة 134 سوقا عشوائية، الإسكندرية 84 سوقا عشوائية، الجيزة 83 سوقا عشوائية، سوهاج 72 سوقا عشوائية، المنيا 69 سوقا عشوائية وهكذا باقي المحافطات.

ويتم تصنيقها وفقا للتصنيف الزمنى والتصنيف الاستخدامى، الزمنى: سوق يومى، أسبوعي، سنوي، الاستخدام: مهني، حرفي، تجاري، غذائي، مختلط، وتم تحديد تكلفة تطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه.

18- ما المناطق البديلة التى تم نقل سكان العشوائيات إليها؟

الأسمرات "1،2،3"، المحروسة "1،2"، الخيالة، روضة السيدة، أهالينا "1،2"، ويتم العمل على "أهالينا 3" بأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشاير الخير "1،2،3،5" بالإسكندرية، روضة الغردقة، الزهور بالغردقة، رأس غارب والقصير، الطابية بمرسى مطروح، الجبيل فى مدينة الطور، الصحابى فى أسوان.

19- ماذا عن علاقة الصندوق بالجهات والوزارات الأخرى؟

المحافظات هى الشريك الأصلى والرئيسي مع الصندوق، فأى خطة تطوير يتم عملها بالإشتراك مع المحافظات، داخل الـ27 محافظة، وكذلك يتم التعامل مع جميع الجهات والوزارات منها وزارة الداخلية، التضامن، الثقافة، الأوقاف، وذلك بحسب النشاط الذى يتم تطويره.