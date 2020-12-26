صحيفة أمريكية: طبيب يفقد النطق بعد تلقي لقاح مودرنا

عانى طبيب في مدينة بوسطن الأمريكية من حساسية خطيرة تجاه لقاح فيروس كورونا المعروف باسم مودرنا الأمريكي، وهي أعراض رُصدت لأول مرة في تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

وقال الدكتور حسين صدر زاده، أخصائي أورام المسنين في مركز بوسطن الطبي، إنه أصيب بالدوار وشعر بأن قلبه ينبض بسرعة بعد دقائق من تلقي اللقاح يوم الخميس الماضي.

وأضاف الدكتور صدر زاده أن لسانه أصيب بالخدر ما أفقده الكلام مؤقتاً، وانخفض ضغط دمه وبدأ جسده يتصبب في عرق بارد مع تقيؤ. وتابع الطبيب قائلاً: لا أريد أن يمر أي شخص بذلك.

حالة من القلق بسبب آثار لقاح مودرنا

وذكر التقرير أن صدر زاده خرج من المستشفى بعد فحص قصير في غرفة الطوارئ، لكن هناك حالة من القلق بسبب هذه الحساسية التي لم يلاحظها الأطباء في بداية الأمر في لقاح مودرنا.

ولم تعلق شركة مودرنا ولا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اللتان صادقتا على اللقاحات، على تقرير «نيويورك تايمز». فيما تحقق الوكالات الفيدرالية في ست حالات على الأقل تتعلق بأشخاص عانوا من الحساسية المفرطة بعد تلقي اللقاح.

لقاح كورونا قد لا يكون مناسبًا لبعض الأشخاص وتحذير من الوفاة

وقال توم سكينر، المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المعلومات المتعلقة بردود الفعل على اللقاحات الجديدة ستُنشر على موقع الوكالة على الإنترنت بدءًا من الأسبوع المقبل.

وبعد رصد عدة حالات أولية للقاح كورونا، قام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإصدار نصيحة مفادها أن لقاحي فايزر ومودرنا قد لا يكونا مناسبين للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة لمكونات أي من الحقنتين.

وتحدث الحساسية المفرطة، عادة في غضون دقائق بعد التعرض لمادة محفزة، يمكن أن تضعف التنفس وتسبب انخفاضًا حادًا في ضغط الدم، مما قد يهدد الحياة.

وقالت الدكتورة ميرين كوروفيلا، أخصائية الحساسية والمناعة في جامعة إيموري الأمريكية: بعد حقن أكثر من 1.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، تظل الأعراض التحسسية الشديدة نادرة، ولا ينبغي أن تثير القلق لدى معظم الناس.