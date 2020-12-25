الأحد.. لقاح كورونا يظهر للنور رسميا في مصر

تستعد هيئة الدواء المصرية للإعلان بعد غد الأحد بشكل رسمي عن موافقتها العلمية بشأن البدء في عملية تلقيح الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باللقاح الصيني - سينوم فارم-، المضاد لفيروس كورونا، الذي تسلمت مصر منه الشحنة الأولى قبل أسبوعين.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إنه فور صدور ما يسمى بـ«الإفراج الطبي» من هيئة الدواء المصرية للشحنة الأولى من اللقاح الصيني، سترسل الشحنة مقسمة على مسشتفيات الصدر والعزل والحميات والفزر على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء التلقيح الرسمي للأطقم الطبية.

لمن ستكون ضربة البداية في الحصول على اللقاح؟

في وقت سابق، كشف مصدر بوزارة الصحة، أن الأولوية ستكون للأطقم الطبية بكل فئاتها، من أطباء وأطقم تمريض في مستشفيات العزل والحميات والفزر والصدر، ثم العاملين الإداريين بالمستشفيات نفسها، ثم تلقيح الأطباء في اقسام الاستقبال في المستشفيات بشكل عام

وعصر أمس، وكشف الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة عن النتائج الأولية لتحليل عينات اللقاح الصيني المواجه لكورونا التى وصلت مصر، مشيرًا إلى أن نتائج العينات التي أخذتها هيئة الدواء، والتي وصلت إلى 55 عينة، قال إنّ النتائج الأولية لها جيدة ومبشرة جدا، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية في تجهيز المقار بالمحافظات لحقن المواطنين بلقاحات كورونا.

ومع تجاوز الألف إصابة في مصر أمس بشكل رسمي، فسرت وزارة الصحة والسكان، السبب بأنه يعود للابتعاد عن تطبيق الإجراءات الاحترازية و التواجد بالأماكن المغلقة والتواجد لفترة طويلة في المكان المغلق، والابتعاد عن ارتداء الكمامات.