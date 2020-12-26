بينهم «فيلكس والهجان».. ضبط 9 تجار مخدرات في مداهمة بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 9 تجار مخدرات، في بؤرة إجرامية للإتجار في السموم البيضاء والسلاح والمخدرات، وتبين أن المتهمين سبق اتهامهم في عدد من القضايا، ويروعون المواطنين، ويقاومون أجهزة الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد اختباء مجموعه من العناصر الإجراميه، وذيول التشكيلات العصابية في إحدى الأراضي الزراعية، بناحيه كفر الحاج عيسى، دائرة مركز كفر شكر.

ووفقا للمعلومات، يتاجر المتهمين في المخدرات، ويأوون العناصر الإجرامية، ويروعون المواطنين، ويقاومون أجهزة الشرطة، وعرضت المعلومات على اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، فأعد لحملة مكبرة، قادها العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية.

وشارك في الحملة ضباط مكافحة المخدرات، وأجهزة البحث الجنائي والعربات المصفحة، وسلاح الكلاب البوليسية، وتوصل فرع البحث الجنائي ومكتب المخدرات، إلى أن المتهمين 3 أشقاء، سابق اتهامهم في العديد من جرائم المخدرات والقتل والمشاجرات، ويتخذون من الأراضي الزراعية وحدائق الموالح بناحية كفر الحاج عيسى دائرة مركز كفر شكر، بؤرة إجرامية لمزاولة نشاطهم الإجرامي؛ إذ فرضوا سطوتهم ونفوذهم على تلك الأراضي بترويع وتهديد مزارعيها، ومنعهم من استغلالها، واستقطبوا بعض ذيول التشكيلات العصابية؛ لإمدادهم بالأسلحه لممارسة نشاطهم الإجرامي وترويج الهيروين.

وباستهداف البؤرة بالحمله المشكلة، ضبط كلا من «م. ع. م»، 42 عاما، عاطل، سابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح بدون ترخيص و مشاجرة، وشقيقيه «ع»، 33 عاما، عاطل، سابق اتهامه في قضيتي قتل ومشاجرة، و«أ»، 31 عاما، عاطل، سابق اتهامه في قضية سلاح، و«م. ا. م»، 32 عاما، عاطل، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا «قتل ومخدرات وسلاح»، وبحوزتهم 3 طبنجات وبندقية آلي، و200 طلقة حية، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 500 جرام، ومبلغ مالي 13.600 ألف جنيه.

كما ضبط 5 من ذيول التشكبلات العصابية، بصحبتهم، وهم: «م. ف. ا»، وشهرته «حته»، و«أ. م. ا»، وشهرته «فيلكس»، و«م. ح. ع»، وشهرته «ميكا»، و«أ. ع. ا»، وشهرته «الهجان»، و«س. ا. ا»، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.