وزير التعليم العالي يفتتح معهد دراسات حوض النيل بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

واستمع الدكتور خالد عبد الغفار، خلال جولته بجامعة الفيوم اليوم السبت، إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد جابر شديد عن المبنى الجديد للمعهد، والذي بلغت تكلفة إنشائه 47 مليون جنيه، ويتكون من 6 أدوار، تشمل 7 قاعات تدريسية بسعة إجمالية 400 فرد، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمناسبات، بسعة 143 فرد، وقاعتين للترجمة الفورية، بالإضافة إلى 3 معامل بحثية، منهم معملان للكمبيوتر، ومعمل لتحليل التربة والمياه.

وأضاف أن المعهد، الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء رقم 628 لسنة 2013، يعد معهدا متفرداً في أساليبه البحثية والدراسية، التي تتخصص في دراسة قضايا دول حوض النيل، واقتراح الحلول المناسبة لها، ووضع وتنفيذ برامج التدريب المشتركة لمعالجة هذه القضايا.

وأشار رئيس جامعة الفيوم إلى أن المعهد يضم 3 أقسام رئيسية، وهي قسم الدراسات الجغرافية، وقسم الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية، وقسم للدراسات الإدارية، يهدف إلى إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتميزة ذات الصلة بدول حوض النيل، وأيضاً إعداد وتكوين الكوادر العلمية المتخصصة في تلك القضايا، بالإضافة إلى زيادة أواصر الصلات وتنمية الشعور بالانتماء لدول حوض النيل وأفريقيا، وكذلك تقديم الخدمات العلمية والاسترشادية والبحثية لدول حوض النيل.

ويمنح معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم درجة الدبلوم في عدة مجالات علمية، وهي دبلوم نظم المعلومات الجغرافية، ودبلوم المياه والتربة، ودبلوم الجيومورفولوجي والمناخ، ودبلوم السكان والموارد الاقتصادية، ودبلوم السياسة والقانون، ودبلوم دراسات وبحوث النقل، ودبلوم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية، ودبلوم التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتم مؤخراً اعتماد دبلوم التنمية الزراعية المستدامة، كما يمنح المعهد درجتي الماجستير والدكتوراه للدارسين بقسم الدراسات الجغرافية.

وتخرج في المعهد منذ إنشائه وحتى الآن، 535 دارساً ودارسة، بالإضافة إلى منح عدد 2 درجة ماجستير، ويدرس بالمعهد هذا العام 215 طالباً في 5 دبلومات، إضافة إلى 8 طلاب مسجلين لنيل درجة الماجستير.