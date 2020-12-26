قارن قبل الشراء بين «نيسان صني» و«هيونداي النترا اتش دي"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين الكثير من المصنعين في العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، مقارنة بين سيارتين، من فئة السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما «هيونداي إلنترا اتش دي» و«نيسان صني».

هيونداي إلنترا اتش دي:

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق المصري، وتحظى بنسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على:

- محرك بسعة 1600 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 121.

- أقصى سرعة لها 182 كيلو مترا في الساعة.

- تستغرق وصولًا لأعلى سرعة 100 كيلو مترا، 11.3 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا، 6.6 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها به كالآتي:

- الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

- الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

- الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

- الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

- الفئة الخامسة: 262.900 جنيه.

نيسان صني:

- تتميز سيارة إليزيه، بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة.

- ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ4 سرعات.

- تستهلك 6.9 لتر وقود لكل 100 كم.

- تبلغ التسارع إلى 100 كم/ساعة في 15.5 ثانية.

- سرعتها القصوى 178 كم/ساعة.

- عدد المقاعد 5 والأبواب 4.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، وتأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالتالي:

- الفئة الأولى: مانيوال / بيز لاين 2021، بسعر 180 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: أتوماتيك / بيز لاين 2021، بسعر 201 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: أتوماتيك / MIDLINE 2021، بسعر 214.500 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: أتوماتيك / SUPER SALOON 2021، بسعر 225.55 ألف جنيه.