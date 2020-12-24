قارن قبل الشراء بين «إم جي 5» و«شيري أريزو 5»

دائما ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعيها حول العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارتين، من فئة السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرا، وهما «إم جي 5» و«شيري أريزو 5».

إم جي 5

- تحتوي على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 120.

- تبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترا في الساعة.

- أقصى عزم للدوران النيوتن 150.

- تستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.5 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، من نوع CVT.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر، 5.5 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بعدة فئات في السوق المصرية، وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ CLASSIC 2021، بسعر 217 ألف جنيها.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ COMFORT 2021، بسعر 238 ألف جنيها.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ LUXURY 2021، بسعر 255 ألف جنيها.

شيري أريزو 5

- تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 114.

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر في الساعة.

- تستغرق السيارة وصولا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية.

- السيارة بها ناقل حركة مانيوال مزود بـ7 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 7 لترات من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة التجهيزات في السوق المصري وأسعارها كالآتي.

1- مانيوال / بيز لاين / فرش جلد 2021 بسعر 170 ألف و 500 جنيه.

2- AT/ BASELINE 2021 بسعر 188 ألف و 600 جنيه.

3- AT / BASELINE LEATHER 2021 بسعر 190 ألف و 500 جنيه.

4- أوتوماتيك / هاى لاين 2021 بسعر 203 ألف و 500 جنيه.

5- أوتوماتيك / DVVT-CVT 2021 بسعر 230 ألف جنيه.