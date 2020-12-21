قارن قبل الشراء.. مواصفات وأسعار «إم جي 5» و«هيونداي إلنترا اتش دي»

دائما ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعيها حول العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارتين، من فئة السيارات الاقتصادية في السوق المصرية، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرا، وهما «إم جي 5» و«هيونداي إلنترا اتش دي».

إم جي 5

- تحتوي على محرك بسعة 1500 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 120.

- تبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلومترا في الساعة.

- أقصى عزم للدوران النيوتن 150.

- تستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.5 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، من نوع CVT.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر، 5.5 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بعدة فئات في السوق المصرية، وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى: أوتوماتيك/ CLASSIC 2021، بسعر 217 ألف جنيها.

الفئة الثانية: أوتوماتيك/ COMFORT 2021، بسعر 238 ألف جنيها.

الفئة الثالثة: أوتوماتيك/ LUXURY 2021، بسعر 255 ألف جنيها.

مواصفات هيونداي إلنترا اتش دي.

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقة في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على:

- محرك بسعة 1600 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 121.

- أقصى سرعة لها 182 كيلو مترا في الساعة.

- تستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلو مترا، 11.3 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات.

- وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا، 6.6 لتر من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها به كالآتي:

- الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

- الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

- الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

- الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

- الفئة الخامسة: 262.900 جنيه.