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«التعليم العالي» تنفي تعليق الدراسة وتحويل المستشفيات الجامعية لعزل

كتب:

أحمد أبوضيف
11:56 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تم تداوله من منشور منسوب للمجلس العلي للجامعات الحكومية والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  عن استخدام المستشفيات الجامعية وملحقاتها كمستشفيات عزل صحي، وتعطيل الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد بدءا من يوم 27 ديسمبر ولحين انتهاء الفصل الدراسي الأول.

التعليم العالي: لا تعطيل للدراسة 

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تم نشره بشأن تأجيل امتحانات نهاية الفصل الداسي الأول مبدئيا لمدة أسبوعين لتقام في الفترة من 30 يناير وحتى 18 فبراير لسنة 2021.

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، جميع المواطنين والطلاب، بعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبة والفوضى، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يتم الإعلان عنها رسميا من خلال القنوات المعتمدة والمعروفة.

 

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