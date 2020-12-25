10 إجراءات اتخذتها الجامعات لحماية الطلاب من كورونا في التيرم الأول 

أيام وتنتهي الجامعات الحكومية والخاصة، من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وسط إجراءات مشددة وضعتها لمجابهة انتشار مرض كورونا المستجد «كوفيد 19»، تماشياً مع إجراءات الدولة المصرية لمكافحة المرض، والتي تمثلت في عدد من الخطوات تهدف إلى حماية جميع منتسبي الجامعات من الإصابة والمرور بعملية الامتحانات بسلام.

تأجيل الامتحانات للمصابين بكورونا

وأوضحت مصادر بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها أثناء الامتحانات التي من المقرر انعقادها منتصف الشهر المقبل، والتي تتمثل في الآتي:

ـ التأجيل للامتحانات للمصابين بكورونا

ـ تأجيل امتحانات المواد التي يشتبه بإصابة الطالب بأي أعراض

ـ عدم الدخول للجامعة دون ارتداء كمامة

ـ تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن الجلوس بين الطلاب باللجان

ـ توزيع الجداول على مدار أيام الامتحانات لجميع الفرق بما يحقق التباعد الاجتماعي

ـ تقليل عدد الطلاب في اللجان لـ «الثلث»

ـ التعقيم الدروي للقاعات والمدرجات وأماكن الامتحانات قبل وبعد اللجان

ـ تعقيم غرف الكنترولات وتقليل أعداد أعضاء هيئة التدريس في غرفة الكنترول الواحدة لأقل من النصف

ـ حفظ أوراق الإجابات للامتحانات في صناديق مغلقة لمدة لاتقل عن 48 ساعة

توزيع كواشف حرارية بمقار اللجان والكشف على الطلاب قبل الدخول

ـ توزيع كواشف حرارية بمقار اللجان والكشف على الطلاب قبل الدخول للجامعة وقبل الدخول للجان للتأكد من درجة الحرارة على أن لاتتجاوز 37.5

ـ منح فرصة الاعتذار لجميع الطلاب عن الامتحانات قبل انطلاقها وفقاُ للموعد الذي يحدده مجلس القيم

ـ تخصيص طبيب بكل كلية للكشف على الطلاب في حال الاشتباه لاتخاذ ما يلزم

ـ توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى تحسباً لأي طوارئ

ـ تخصيص غرفة عزل مؤقت لحالات الاشتباه لتوقيع الكشف عليها وإتخاذ ما يلزم.

ـ تقليل التجمعات بين الطلاب قبل ويعد الامتحانات

ـ تخصيص يوم لكل مادة للامتحانات لكل فرقة

ـ توزيع مطهرات ومعقمات الأيدي على الطلاب قبل وبعد الامتحانات

ـ طباعة أسئلة الامتحانات في يوم الامتحان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في التداول والنقل و التوزيع على الطلاب.