العثور على بقايا بشرية بموقع «انفجار ناشفيل» وقطع الاتصالات عن المدينة

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن العثور على رفات بشرية بالقرب من موقع حادث انفجار سيارة بمدينة ناشفيل الأمريكية، بعدما أعلنت السلطات عدم وقوع ضحايا.

وأفادت شبكة «سي بي إس نيوز» ووكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية نقلاً عن مصادر إنفاذ القانون أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت البقايا من شخص على صلة بالانفجار أو ضحية أخرى.

وردًا على سؤال حول التقارير عن الرفات التي تم العثور عليها، قال رئيس شرطة ناشفيل جون دريك: «لقد وجدنا أنسجة نعتقد أنها قد تكون بقايا انسان، لكن لا يزال يتعين فحصها».

تفاصيل الانفجار

وانفجرت عربة سكن متنقلة كانت متوقفة في وسط مدينة ناشفيل بعد أن أطلقت تسجيلاً حذر من أن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة، بحسب الشرطة، التي أخلت المباني المجاورة على الفور.

وسجل فيديو مراقبة صوتًا يخرج من العربة يحذر من انفجار السيارة، كما يظهر لحظة الانفجار بشكل مرعب وآثار الدمار الناجمة عن الحادث.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في الانفجار وتم علاجهم من إصابات لا تهدد حياتهم. ولم تحدد السلطات على الفور ما إذا كان هناك أي شخص داخل العربة المتنقلة عندما انفجرت.

وهز الانفجار المباني المجاورة وتسبب في انقطاع الاتصالات، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى إيقاف الرحلات الجوية مؤقتًا من مطار ناشفيل الدولي.

وأثار الانفجار موجة عارمة من الشائعات في الولايات المتحدة حيث روج البعض أن الرئيس المنتهية ولايته سيعلن حالة الطوارئ ما يمهد له قلب نتائج الانتخابات فيما قال آخرون أنه سيوجه ضربة لإيران متجاوزا الكونجرس في ظل هذه الحالة، وقال البعض إن كائنات فضائية وراء الحادث لأن الاتصالات انقطعت فوراً.

وسوف يستأنف مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة المحلية تحقيقاتهم في الانفجار الذي وصف بـ«المتعمد» في وقت مبكر من يوم عيد الميلاد.