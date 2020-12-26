المعاينة الأولية لحريق مستشفى العبور: ماس كهربائي وراء الحادث

دفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية، منذ قليل، بـ3 سيارات للسيطرة على حريق نشب داخل مستشفى الأمل الخاص، وتشير المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء الحادث.

كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمستشفى العبور، وانتقل اللواء عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، ودفع بـ3 سيارات للسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بالعناية المركزة في مستشفي الأمل الخاص بالعبور، وأسفر عن مصرع 7 اشخاص، وإصابة 5 آحرين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النياية لتولي التحقيق، وتشير المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتولت النيابة التحقيق.