حريق هائل بمخزن لقش الأرز بالدقهلية: الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه 6 ساعات

نشب حريق هائل في مخزن لتجميع قش الأرز في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتحاول قوات الإطفاء علي مدار 6 ساعات السيطرة علي النيران وإخمادها.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود بلاع إلى إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في أرض لتجميع قش الأرز في المنطقة الوقعة بطريق «كفر الشيخ هلال – صهرجت الكبرى».

وانتقل ضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية والإطفاء، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح مهدي، مدير الحماية المدنية بالدقهلية، وبقيادة العقيد دكتور أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق لدى أحد متعهدي وزارة البيئة لتجميع وتخزين قش الأرز في المنطقة الواقعة على ترعة الأفندية بطريق «كفر الشيخ هلال – صهرجت الكبرى» بدائرة مركز ميت غمر، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة علي النيران.

وأكد شهود العيان أن الحريق نشب على أرض لتجميع قش الأرز علي مساحة حوالي فدان ونصف، وتتعامل قوات الإطفاء للسيطرة علي الحريق منذ أكثر من 6 ساعات، إلا أن سحب الدخان ما تزال تتصاعد من المكان.

وأوضح شهود العيان أن الحريق نشب في أرض لتجميع قش الأرز لأحد متعهدي قش الأرز من وزارة البيئة، وأن القش الموجود عبارة عن مخزن لقش الموسم الماضي كله، ولا نعرف سبب اندلاع الحريق.

وتعددت حرائق مخازن تجميع قش الأرز خلال الفترة الماضية بالدقهلية، حيث بدأت بمخزن قش الأرز تبلغ كميته 2000 طن بقرية «بدندة» بمركز السنبلاوين، وأحرقته النيران بالكامل، ثم حريق آخر لمخزن قش الأرز على مساحة فدان ونصف بمنطقة الشيخ سليم بقرية «تيرة» التابعة لمركز نبروه.

يذكر أن وزارة بالبيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، منحوا تراخيص لمتعهدي جمع قش الأرز على مستوى المحافظات وجمعه، بدلا من حرقه، من أجل القضاء على السحابة السوداء، وإعادة تدويره.

وبلغت المساحة المنزعة بالأرز في الدقهلية خلال موسم عام 2020 حوالي 325 ألف 254 فدان، تقريبا، وتمكن خلال هذا الموسم المتعهدين من جمع أكثر من 300 ألف طن قش أرز، بحسب البيانات الرسمية لمديريتي الزراعة والبيئة في الدقهلية.