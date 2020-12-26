تخفيف معاقبة موظف محليات بالشرقية تربح من وظيفته من المؤبد لـ3 سنوات

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، تخفيف عقوبة حكم السجن المؤبد الصادرة ضد موظف في المحليات، متهم بالاشتراك مع آخرين، بإصدار رخصتي بناء مخالفة، والتربح من الوظيفة، إلى السجن لمدة 3 سنوات، بعد تقدم محاميه بدعوى لإعادة إجراءات المحاكمة.

وأصدرت المحكمة، في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكرى، حكمها في القضية رقم 22358 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1466 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق.

تعود أحداث القضية إلى تلقى مدير أمن الشرقية إخطار باتهام 3 مشرفين فنيين من العاملين بالوحدة المحلية لقرية "شيبة"، التابعة لمركز الزقازيق، وهم "أحمد ن. ع."، 37 سنة، و"أحمد م. أ."، 61 سنة، و"محمد ع. ع."، 58 سنة، إضافة إلى سكرتير الوحدة المحلية "أحمد ف. ع."، 62 سنة، بالاشتراك فيما بينهم لإصدار تراخيص بناء بالمخالفة بالقانون، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، عن طريق استغلال مواقعهم الوظيفية.

وتبين أن المتهمين قاموا في عام 2013 بإصدار تراخيص بناء لصالح المواطنين "محمد ص. م."، و"صلاح م. أ."، برقم 178 و211 لسنة 2013، موضوع التحقيقات، بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها عدم احتواء الملف على أصل الرسومات الهندسية، وعدم احتواء الملف على مشروع تقسيم، وعدم وجود وثيقة تأمين للمبنى، وعدم وجود القسائم المسجلة بنموذج الترخيص، وعدم وجود موافقات الشبكات، مما عاد عليهما بربح ومنفعة من ذلك في إصدار التراخيص سالفة الذكر، وعدم سداد الرسوم المستحقة، والإفلات من المسائلة عن مخالفة الشروط.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات غيابياً، وأصدرت المحكمة قراراً بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم والعزل من الوظفية، فيما قام تقدم محامي المتهم الأول بدعوى لإعادة إجراءات المحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها اليوم بتخفيف الحكم الصادر ضده من المؤبد إلى السجن 3 سنوات.