ارتفاع عدد مصابي حريق مستشفى العبور إلى 8 حالات بسبب الاختناق

ارتفع عدد المصابين في حريق مستشفي الأمل الخاصة، بالحي الأول بمدينة العبور إلى 8، نتيجة استمرار الأدخنة التي أدت لاختناق مصابين جدد. بينما أسفر الحريق عن مصرع 7 حالات، ويجرى الآن تبريد الحريق، ووقف الأدخنة، منعا للاشتعال مرة أخرى.

وكشف مصدر بمديرية الصحة في القليوبية، أن المستشفي خاص، وتستقبل الحالات كافة، ومنها كورونا، وتتبع إدارة لعلاج الحر بالمديرية، وليست مخصصة للعزل ضمن المستشفيات الرسمية الحكومية، ويتم التفتيش عليها من قبل إدارة العبور الصحية، وليست تابعة لجامعة عين شمس، أو أي جهة حكومية.

وأمر المستشار أحمد رجب، رئيس نيابة العبور، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بطلب التحريات في الحريق، ومراجعة طفايات الحريق والأمن الصناعي داخل المستشفى، وتكليف الإدارة الصحية وجهاز مدينة العبور بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير حول تراخيص المستشفى، وتوافر الأمن الصناعي بها، وندب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

وأشارت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي نشب في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضي، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقًا وإصابة 8 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.