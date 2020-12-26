القوات المسلحة تعلن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم، عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين لديها للشركات التي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2021 / 2022، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تيسير الإجراءات لشركات القطاع المدني التي ترغب في التعامل معها.

وقال مكتب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، إنه يتم فتح باب التسجيل بسجل قيد الموردين لدى وزارة الدفاع للشركات المحلية «المتقدمة لأول مرة - التي تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 /6/ 2021»، والتي ترغب في التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالي 2021 / 2022 من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع منظومة إصدار الموافقات الأمنية اعتبارا من 1 /1/ 2021 وذلك من خلال الرابط (https://sapprovals.mod.gov.eg).

وأضاف: «عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع الآنف الذكر بكل البيانات / الأوراق المطلوب استيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربي الكائن في «1 ش أحمد تيسير - أمام مجمع طيبة التجاري - طريق النصر - ميدان الشهيد / هشام بركات - مدينة نصر)».