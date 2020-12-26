اليوم إعلان نتيجة جوائز الصحافة المصرية.. و10 زملاء بـ«الوطن» مرشحون للفوز

تعقد اللجنة العامة للمحكمين بمسابقة جوائز الصحافة المصرية التي تنظمها نقابة الصحفيين اجتماعاً لها في الثانية ظهر اليوم السبت لإعلان النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام، حيث كانت قد أعلنت القائمة القصيرة الخاصة بجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، الاثنين الماضي.

وترشح 10 زملاء بـ«الوطن» لنيل 9 جوائز في 8 فروع صحفية، حيث ترشح كل من خالد عبدالرسول، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح، ومحمد سعيد الشماع، وإنجي الطوخي، لنيل 9 جوائز في 8 فروع صحفية هي «التحقيق والتغطية الخارجية والصحافة الاقتصادية والصحافة الثقافية وصحافة الفيديو وصحافة البيئة وجائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية وجائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية».

محمود كامل: 387 زميلاً وزميلة يتنافسون على جوائز 25 فرعًا

وشملت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجوائز الصحافة المصرية التي أعلنتها النقابة ترشح الزميل خالد عبدالرسول لنيل جائزتين، الأولى في فرع التحقيق الصحفي عن تحقيق «العالم السري لحيوانات التجارب في مصر»، والثانية في جائزة صحافة البيئة عن تحقيق «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح»، وتحقيق «اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي».

وفي فرع التغطية الخارجية، ترشحت الزميلة هدى رشوان عن موضوع «الوطن في كوكب اليابان»، بينما ترشح الزميل محمد طارق لنيل جائزة فرع الصحافة الاقتصادية عن تحقيق «نظام التأمينات الجديدة.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات»، كما ترشح الزميل أحمد عاطف لنيل جائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي».

وفي فرع صحافة الفيديو، ترشح 4 زملاء عن تحقيقين وهما تحقيق مصور بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، وتحقيق مصور بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان، بينما ترشح محمد علي حسن، لنيل جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارًا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوًا من أرشيف الحرب العالمية الثانية»، وأخيرًا ترشحت الزميلة إنجي الطوخي لنيل جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية عن موضوع «وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين».

لجان التحكيم تقرر حجب 4 جوائز

وقررت لجان التحكيم إعلان نتائج فروع الكاريكاتير، والإخراج، والتصوير الصحفي، وإحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي، مع النتيجة النهائية عقب اجتماع اللجنة العامة للمحكمين، كما قررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومصطفى شردي في المقال السياسي، وحسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية.

وصرح محمود كامل، عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، بأنّ عدد فروع المسابقة 25، مشيرًا إلى أنّ المسابقة تشهد تنافس 387 زميلة وزميلاً للفوز بجوائزها.

وقال محمود كامل، بحسب بيان النقابة، إن مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.