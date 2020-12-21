أبناء «الوطن» مرشحون لنيل 12 جائزة بمسابقتي الصحافة المصرية والعربية

12 جائزة مصرية وعربية، ينتظرها 12 صحفي وصحفية بجريدة الوطن، منهم 9 جوائز بجائزة الصحافة المصرية، التي أعلنت النقابة قائمتها القصيرة اليوم، وسبقها بأيام إعلان ترشيح 3 زملاء لنيل 3 جوائز بمسابقة الصحافة العربية بدبي، فى دورتها الـ19 التي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة، حيث تنافس «الوطن» فى فئة «الصحافة الثقافية»، بتحقيق الزميل أحمد عاطف بعنوان «صابر زرد.. الشاعر المنسى»، وفى فئة الشباب، ضمت القائمة الصحفيتين سارة صلاح وسمر صالح.

ولم يكن تصدر الزملاء في جريدة الوطن للقائمة القصيرة الخاصة بجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، يتعلق فقط بعدد المترشحين الذي وصل لـ10 زملاء، ولكن أيضا لأنهم يتنافسون لنيل 9 جوائز في 8 فروع صحفية، حيث ترشح كل من خالد عبدالرسول، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع وإنجي الطوخي، لنيل 9 جوائز في 8 فروع صحفية هي «التحقيق والتغطية الخارجية والصحافة الإقتصادية والصحافة الثقافية وصحافة الفيديو وصحافة البيئة وجائزة صبري غنيم في القصة الإنسانية وجائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية».

محمود كامل: 387 زميلا وزميلة يتنافسون على جوائز 25 فرعا

وشملت القائمة القصيرة للمرشحين للفوز بجوائز الصحافة المصرية، التي أعلنتها النقابة أمس، ترشح الزميل خالد عبدالرسول لنيل جائزتين، الأولى في فرع التحقيق الصحفي عن تحقيق «العالم السري لحيوانات التجارب في مصر»، والثانية في جائزة صحافة البيئةعن تحقيق «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح»، وتحقيق «اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي».

وفي فرع التغطية الخارجية، ترشحت الزميلة هدى رشوان عن موضوع «الوطن في كوكب اليابان»، بينما ترشح الزميل محمد طارق، لنيل جائزة فرع الصحافة الاقتصادية عن تحقيق «نظام التأمينات الجديدة.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات»، كما ترشح الزميل أحمد عاطف لنيل جائزة فرع الصحافة الثقافية عن موضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي».

وفي فرع صحافة الفيديو، ترشح 4 زملاء عن تحقيقين وهما تحقيق مصور بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت» للزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، وتحقيق مصور بعنوان «الأمومة كلها عادل» للزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان، بينما ترشح محمد علي حسن، لنيل جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية عن موضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دمارا في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهوا من أرشيف الحرب العالمية الثانية»، وأخيرا ترشحت الزميلة إنجي الطوخي لنيل جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية عن موضوع «وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين» للزميلة إنجي الطوخي.

وصرح محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة، بأنّ عدد فروع المسابقة 25، مشيرا إلى أنّ المسابقة تشهد تنافس 387 زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

وقال محمود كامل، بحسب بيان النقابة، إنّ مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

وقررت لجان التحكيم إعلان نتائج فروع الكاريكاتير، والإخراج، والتصوير الصحفي، وإحسان عبدالقدوس في السبق الصحفي، مع النتيجة النهائية عقب اجتماع اللجنة العامة للمحكمين، كما قررت لجان التحكيم حجب جوائز فروع الشهيد للتغطية الميدانية للأحداث الخطرة، وأحمد رجب في الكتابة الساخرة، ومصطفى شردي في المقال السياسي، وحسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية.