حبس طالب هدد خطيبته السابقة بنشر صورها على السوشيال ميديا بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش، رئيس المحكمة، الطالب «م. م. م» بالسجن سنة، لاتهامة بتهديد المجني عليها «ص. س. م»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد عاطف مشالي، سكرتارية مصطفى أبو يسر.

تعود أحداث القضية رقم 637 لسنة 2020، جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإبلاغ المجني عليها عن خطيبها السابق، لتهديدها وابتزازها بصورها الخاصة.

وتبين من تحقيقات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إرسال المتهم «م. م. م»، طالب، تربطه بالمجني عليها «ص. س. م»، طالبة، بخطوبة سابقة، صور المجني عليها عارية، إلى والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس اب»، والتي تحصل عليها في أثناء فترة خطبتهما، لرغبتة في إعادة الخطوبة مرة أخرى، وأن المجني عليها رفضت ذلك، وطالبته بعدم إرسال تلك الصور مرة أخرى، فاستمر في ذلك عبر هاتف والدتها.

واضافت التحقيقات، أن المتهم طلب من المجني عليها الحصول على مبالغ مالية، نظير عدم نشر تلك الصور مرة أخرى، فحررت محضرا ضده، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها على المتهم.