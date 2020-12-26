أصدقاء طالب هندسة حلوان المتوفى بكورونا: افتقدنا أخا طيب القلب

خيم الحزن على كلماتهم، ورثى كل منهم صديقهم بأسلوبه وتعبيراته، فبعد أن فجعوا أول أمس الخميس بخبر وفاة أعز صديق لديهم، عاش حياته بالسمعة الطيبة والخدمة للجميع، ارتبطت مشاعره بمشاعرهم، إخوة وعِشرة. وصفوه بالملاك البرئ واختتموا حديثه: «الله استرد وديعته»، بتلك الكلمات عبر أصدقاء فادي مجدي، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة حلوان قسم قوى، عن حزنهم الشديد على صديق طفولتهم ودراستهم، الذي وافته المنية الخميس الماضي، متأثرا بإصابته بكورونا.

«كان شخصية محترمة جدا وطيب وفي حاله»، بتلك الكلمات بدأت محمد جاد الطالب بكلية الهندسة بالفرقة الرابعة قسم قوى، حديثه عن فادي، مضيفا أن فادي جار له في نفس الشارع، مشيرا إلى أن فادي أدى امتحانات الميدتيرم وهو مريض، و بعد ازدياد المرض، قرر عدم حضور باقي الامتحانات، وتم التواصل مع رئيس القسم وأستاذ المادة، وبالفعل رئيس القسم وافق على عدم حضوره.

جاد: أستاذ المادة ورئيس القسم على علم بحالة الطالب ومرضه

وتابع جاد، في حديثه لـ«الوطن»، أن فادي أبلغ الجميع بمرضه، مشيرا إلى أن غالبية أصدقاء فادي انتظموا في الامتحانات المتعلقة بالميد تيرم، مشيرا إلى أن هناك عدد من المعلومات المغلوطة تدوالتها وسائل الإعلام عن وفاة الطالب: «مفيش حد عامل عزل من المخالطين وكنا في الكلية قبل الوفاة بيومين».

و تابع، أنه بعد الانتهاء من امتحانات الميدتيرم تم بدء عمل الاختبارات العملية، موضحا أن حالة أهله صعبة جدا والحزن يخيم عليهم جميعا، قائلا: «افتقدنا أخا طيب القلب».

وقال ماركو مجدي، أحد أصدقاء المقربين لفادي، إن فادي تمتع بسيرة طيبة وسمعة ستستمر طوال العمر، موضحا أنه تمتع بصفات المساعدة وتقديم العون للجميع، مؤكدا أنه لم يخطئ يوما في أي شخص، مشيرا إلى أنه يشارك دوما في الرحلات الاجتماعية، موضحا أنه توفى يوم الخميس الماضي الساعة 2 ظهرا، لافتا إلى أنه فوجئ بوفاته.

وقال محمد شعبان، الطالب بالفرقة الرابعة بالكلية قسم قوى، إن فادي من أطيب الشخصيات النوجودة في الدفعة جميعا، موضحا أن الجميع كان يحبه، والحزن خيم على وجوههم وقلوبلهم عقب معرفة خبر وفاته.

وكان عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، الدكتور أحمد الجارحي، قال إنه تم تعليق الدراسة بالأقسام لمدة 3 أيام، وذلك لإجراء التعقيم الدوري للمنشآت والمدرجات والقاعات، وتحويل الدراسة لـ«أون لاين»، بدءًا من أمس الجمعة حتى غدا الأحد، وذلك بعد وفاة أحد الطلاب بالفرقة الرابعة قسم القوى «باور»، بكورونا.