"هندسة حلوان" تفوز بجائزة Best Team Spirit للروبوتات

شارك فريق (Robotics (Vikings من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، في المسابقة الدولية (UWR ROV Challenge)، التي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية، وحصل الفريق على جائزة (Best Team Spirit) لمجهودهم في المسابقة.

وتعد مسابقة ROV للغواصات الآلية عبارة عن منافسة للروبوتات، حيث عرض طلاب جامعة حلوان المشاركين، "روبوت مائي" يعمل تحت الماء ويستطيع تنفيذ مهام الإصلاح والصيانة والتنقيب، وتشمل مهام الروبوت انتشال وزن 5 كجم والكشف عن المعادن وتحديد المقاسات.

ومسابقة ROV للغواصات الآلية، مسابقة دولية شارك بها من مصر 10 فرق، منها فرق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعتي أسيوط وحلوان.

وشارك 10 طلاب من كلية الهندسة بحلوان في المسابقة، وهم: أحمد محمد أحمد محمد، محمود محمد عبدالحميد، مصطفى أحمد عبدالمطلب، عبدالله عادل كامل، صلاح أحمد إبراهيم إبراهيم، محمود عمرو محمود، أحمد طارق علي حسن، يوسف حسام الدين محمد، أحمد صلاح فؤاد، مصطفى ناجي محمد، وذلك تحت إشراف راشد عصام مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، ووفاء عبدالنبي ومدحت عبدالفتاح علام وسمر محمد عبدالعاطي بإدارة النشاط العلمي بالجامعة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ الجامعة تسخر إمكتنياتها لخدمة المشروعات البحثية للطلاب والباحثين من أعضاء هيئة التدريس، التي تسهم في تنمية وخدمة المجتمع المصري بمختلف المجالات، مؤكدا أنّ رعاية الفرق البحثية بمختلف الكليات هدف رئيسي تسعى إليه إدارة الجامعة، لتنمية قدرات ومواهب الطلاب العلمية والعملية.

وأضاف نجم، أنّ الجامعة انتهت من جميع الخطط المتعلقة بتطبيق نظام التعلي الهجين بمختلف الكليات، مؤكدا رفع غالبية المناهج والمقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية.