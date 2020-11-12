"الري بـWIFI".. أبلكيشن من إبداع طلاب "هندسة حلوان"

ابتكر طلاب أسرة من أجل مصر المركزية كلية الهندسة جامعة حلوان، نموذجا تطبيقيا لري الحدائق لاسلكيا عن طريق شبكات الواي فاي من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك من خلال إطلاق إدارة رعاية الشباب بالكلية مبادرة" إيد في إيد للابتكارات العلمية"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور قرني رجب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، صمم الطلاب نموذجا للتحكم في ري الحدائق من خلال أحد تطبيقات التليفون المحمول عن طريق شبكة الواي فاي، والتي تسمح للمستخدم بفتح وغلق صمام المياه إلكترونيا للفترة الزمنية المطلوبة والمحددة طبقا لنوع التربة والمساحة والنباتات المزروعة.

ويتميز النموذج التطبيقي بأنه سهل الاستخدام، كما أنه يتيح الفرصة للتحكم في عملية الري عن بعد من أي مكان باستخدام اتصال الواي - فاي، بالإضافة الى المساهمة في توفير المياه المهدرة أثناء عملية الري.

وطبق النموذج مجموعة من الطلاب المميزين والمبتكرين من طلبة الكلية وهم محمود جابر الفرقة الثالثة قسم الكهرباء، وأحمد وليد الفرقة الثانية قسم الاتصالات، ومصطفى أشرف بالفرقة الثانية قسم الحاسبات بكلية الهندسة بحلوان.

وأكد ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية، أن مبادرة "ايد في ايد للابتكارات العلمية" تهدف لتبني وتنفيذ ابتكارات الطلاب القابلة للتنفيذ للمساهمة في التحول الرقمي، بجانب تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وخدمة الكلية من خلال الاستفادة من هذه الابتكارات، حيث تتبنى رعاية الشباب بالكلية كل تكاليف هذه المشروعات.

وأضاف الجبالي أن هذه المبادرة تعد فرصة جيدة لخلق مناخ جديد للإبداع والابتكار وتنمية روح المنافسة بين الطلاب، والتي يمكن من خلالها إعداد منتج أولي قابل للتسويق بأسعار تنافسية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.