تفاصيل 23 إعلانا توظيفيا لجميع المؤهلات خبرة ودون

كشفت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع «طور وغير»، عن تفاصيل 23 إعلان توظيفي لجميع المؤهلات خبرة ودون، بمرتبات وعمولات مجزية.

الوظائف المتاحة للتقديم مجموعة مطاعم انترناشيونال

ـ ويتر.

ـ مساعد ويتر، يعمل في نظافة واستعداد مناطق تقديم الطعام لاستقبال الزبائن.

ـ استيوارد.

أماكن العمل:

ـ التجمع.

ـ مدينة نصر.

ـ الزمالك.

ـ المهندسين.

ـ أكتوبر.

ـ مصر الجديدة.

ـ ألماظة.

ـ المعادي.

الشروط المطلوبة

- مؤهل متوسط وعالي لكل الوظائف ماعدا استيوارد دون مؤهل.

- ذكور.

- خبرة في نفس المجال.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

الحقوق والمزايا:

- المرتب، حسب الخبرة.

- مدة العمل 8 ساعات.

- تأمينات.

الوظائف المتاحة بأحد محلات السوبر ماركت الشهيرة

ـ موظف فرع براتب 2700 جنيها.

ـ مساعد مسؤول فرع براتب 3100 جنيها.

ـ مسؤول فرع براتب 4000 جنيه.

أماكن العمل

ـ فروع الشركة بالسادس من أكتوبر.

ـ الزيتون.

ـ سراي القبة.

ـ كوبري القبة.

ـ جسر السويس.

ـ الزاوية.

ـ شيراتون.

ـ العبور.

ـ الإسماعيلية.

ـ العاشر من رمضان.

مميزات وحقوق العمل:

ـ تأمين اجتماعي.

ـ تأمين طبي.

ـ مكان عمل لائق ومرتبات مجزية.

ـ تتميز الشركة بالترقيات والحوافز المستمرة للعاملين لديها وتطويرهم وتدريبهم بشكل مستمر.

شروط العمل:

ـ مؤهل عالي، فوق متوسط، أو متوسط.

ـ تحديد الموقف من التجنيد للذكور.

ـ أن يكون متفرغ للعمل.

ـ مقبول باللغة الإنجليزية.

ـ ألا يزيد السن عن 35 عاما.

ـ ذكور وإناث.

ـ مساعد ومسؤول الفرع يشترط الخبرة.

الوظائف المتاحة بالشركة القابضة لصناعة الورق

ـ فني صيانة ميكانيكية.

ـ مشغل ماكينة.

مكان العمل:

ـ 6 أكتوبر.

تفاصيل وظيفة فني صيانة ميكانيكية

ـ تفقد عام وبشكل متكرر يوميا لمعدات المصنع جميعها بالإضافة إلى تعبئة النماذج المعدة لذلك، و القيام بأعمال الصيانة حسب البرامج المعدة والتي تتطلب مهارة خاصة لوجود بعض الصعوبات النسبية نوعا ما وإصلاح الأعطال الطارئة.

الشروط المطلوبة

ـ مؤهل متوسط.

ـ خبرة من سنة إلى 3 سنوات في نفس الوظيفة.

ـ حد أقصى للسن 28 سنة.

- الراتب من 2300 لـ 2700 جنيها.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

- توفير المواصلات للقاهرة والجيزة.

تفاصيل وظيفة مشغل ماكينة

ـ مسؤول عن تشغيل جزء أو أكثر على خط الإنتاج مع اعتماد إجراءات التشغيل القياسية طبقا لتعليمات التشغيل والأمن الصناعي للتأكد من استمرار التشغيل الفعال والكفء بما يتلائم مع أهداف وخطط الإنتاج.

ـ عمل المعايرات المطلوبة ووضع أسس التشغيل للتأكد من وجود التزامن المطلوب لجميع مراحل الإنتاج ولضمان التشغيل الكفء وتقليل المخلفات.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- مؤهل متوسط.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات في نفس الوظيفة.

- حد أقصى للسن 28 سنة.

- الراتب يتراوح ما بين 3300 لـ3800 جنيها حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

- توفير المواصلات للقاهرة و الجيزة.

وظائف بأحد شركات الإنتاج الداجني بمزارعها ومواقعها

ـ عمال إنتاج، خبرة ودون.

ـ مهندسين وأطباء بيطريين دواجن: قطاع التسمين، قطاع الأمهات، قطاع الجدود.

ـ فنين صيانة ومزارع.

ـ مشرف أمن حيوي.

ـ مدخل بيانات.

ـ أمين مخزن.

ـ محاسب.

ـ فريق حقن.

ـ سائق جرار.

ـ إداري.

ـ معاون.

ـ مدير مزرعة.

مميزات العمل والحقوق بالشركة

ـ مرتبات مجزية.

ـ خطوط انتقال للمزارع.

ـ تأمين اجتماعي.

ـ تأمين صحي.

ـ تدريب عملي وتنمية بشرية.

ـ إجازة شهرية 8 أيام.

ـ 3 وجبات يوميا وسكن لائق.

تفاصيل وظائف بأحد شركات قطاع التصنيع الغذائي

ـ مدير فرع.

ـ مدير قسم أغذية جافة.

ـ مدير قسم أغذية طازجة.

ـ مدير ليلي.

ـ مدير خدمات عاملين.

ـ مراقب مخزون.

ـ منسق توريدات.

ـ محاسب فرع.

ـ مشرف كاشير.

ـ كاشير.

ـ مساعد كاشير.

ـ مشرف Fmc.

ـ موظف Fmc.

ـ بائع خضار وفاكهه.

ـ مشرف مجمدات.

ـ مجمدات.

ـ مشرف جروسري وغذائي.

ـ جروسري.

ـ مشرف أمن.

ـ موظف أمن.

ـ مراقب كاميرات.

ـ مراقب مخزون.

ـ مشرف بقالة.

ـ بقال.

ـ مساعد بقال.

ـ مشرف استعلامات.

ـ مشرف منزلية.

ـ منسق منزلية.

ـ بائع لحوم برازيلي.

ـ مشرف جزارة.

ـ بائع لحوم بلدي.

- موظف خدمة عملاء.

ـ دليفري سائق سيارة.

ـ دليفري سائف فيسبا.

ـ عمال نظافة.

ـ وتدريب وشهادة.

ـ شنط تموينية شهرية.

ـ تأمينات اجتماعية وطبية.

ـ مكان عمل لائق.

ـ يشترط خبرة بكل الوظائف السابقة.

وظائف متاحة بأحد شركات الاستثمار العقاري

ـ تلي سيلز.

ـ مصمم جرافيك.

ـ مسئول مبيعات.

ـ مكان العمل، التجمع الخامس.

شروط وظيفة تلي سيلز

- مؤهل عالي خريجين.

- إناث.

- سنتين خبرة في نفس المجال.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

- جيد بالإنجليزية.

- الراتب 3500 جنيها + العمولة.

- العمل 8 ساعات.

- تأمينات.

- موبايل.

ـ لاب توب.

شروط وظيفة مصمم جرافيك

ـ العمل على تصاميم الشركة وفقا للمعاير المحددة.

ـ إعداد التصاميم المبتكرة وبشكل احترافي.

- مؤهل عالي كلية فنون تطبيقية أو فنون جميلة أو تربية فنية.

- إناث وذكور.

- خبرة في برامج Photoshop- Illustrator.

-In design.

- حد أقصى للسن 30 سنة.

- جيد بالإنجليزية.

- الراتب يبدأ من 3500 جنيها.

- العمل 8 ساعات.

- تأمينات.

- موبايل.

ـ لاب توب.

شروط وظيفة مسؤول مبيعات

ـ تحديد احتياجات العملاء وقدراتهم المالية على اقتراح الحلول التي تناسبهم.

ـ إجراء عمليات التفاوض والتشاور مع العملاء بشأن ظروف السوق والأسعار.

ـ التأكد من صحة البيانات وضمان التعامل العادل والصادق.

- مؤهل عالي خريجين.

- إناث وذكور.

- خبرة سنة في نفس الوظيفة والمجال.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

- جيد بالإنجليزية.

ـ الراتب على حسب الخبرة + العمولة.

- العمل 8 ساعات.

- تأمينات.

- موبايل.

ـ لاب توب.

وظائف متاحة بمستشفى بهية

ـ موظفة علاقات مرضى.

ـ ممرضة.

تفاصيل وظيفة علاقات مرضى

ـ التواصل مع المرضى ومعرفة أرائهم وحل مشاكلهم وعمل تقارير وارسالها.

- مؤهل عالي خريجين.

- إناث.

- حد أقصى للسن 30 سنة.

- جيد بالإنجليزية.

- جيدة بالكمبيوتر الأكسيل والورد.

ـ الراتب 2700 جنيها.

- العمل 8 ساعات.

- تأمين طبي خاص.

شروط وظيفة ممرضة

- بكالوريوس أو معهد تمريض.

- إناث

- حد أقصى للسن 35 سنة.

ـ الراتب حسب الخبرة.

- متاح 8 ساعات ومتاح 12 ساعة.

- تأمينات.

- تأمين طبي خاص.

وظائف بشركة للملابس الرياضية

1- بائع داخلى.

2- عامل مخزن.

وظائف بشركة ملابس كلاسيك

1- مدير فرع.

2- مبيعات داخل الفرع.

3- عامل مخزن.

4- عامل نظافة.