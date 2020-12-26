فتاتان توأم تتهمان والدهما بضربهما حتى قفزا من الشرفة.. ويرد: كنت نايم

أصيبت شقيقتين توأم في الدقهلية، اليوم، بكسور خطيرة، وأكدتا أنهما ألقيا بنفسهما من شرفة المنزل بالطابق الثاني، هربا من ضرب والدهما، بينما أكد الأخير أنه منعهما من الذهاب لوالدتهما لوجود خلافات زوجية، وأغلق باب الشقة بالمفتاح، فألقيا بنفسهما من الشرفة.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة المركزي، بوصول كل من التوأم «شروق وآية السيد السيد» 18 سنة، بدون عمل، مقيمتان بقرية العزيزة، دائرة مركز المنزلة، الأولى مصابة بكسر بالفقرة القطنية الأولى، وكاحل القدم اليسرى، والأخرى بكسر بالفقرة القطنية الثانية وعظام الحوض، إدعاء سقوط من علو، وحولا إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال العلاج.

وبانتقال الضباط وسؤالهما، في محضر الشرطة، قررتا وجود خلافات عائلية بين والديهما، تركت على إثرها والدتهما المنزل، وحال طلبهما من والدهما التوجه للإقامة صحبتها رفض ذلك، وتعدى عليهما بالضرب، ما حدا بهما للقفز من شرفة الحجرة خاصتهما بالطابق الثاني، وحدوث إصابتهما.

وتمكنت مباحث المنزلة من ضبط والد الفتاتان، ويدعى «السيد السيد الدسوقی»، 57 سنة، عامل زراعي، مقيم بذات القرية، وبمواجهته في محضر الشرطة، قرر أنه فوجئ بإيقاظ الجيران له حال نومه لسقوط ابنتيه من شرفة الحجرة سكنهما، وحدوث إصابتهما، عقب إلقائهما متعلقاتهما بالشارع.

وأوضح الوالد، في التحقيقات، أنه توجو خلافات مع وزوجته، وتركها المنزل، على إثر ذلك رفض السماح لهما بالإقامة معها، وأغلق باب الشقة سكنهما، واحتفظ بالمفتاح حوزته؛ لمنعهما من ذلك، وأنكر تعديه عليهما بالضرب.

وبسؤال كل من زوجة خال المصابتين «ناهد حسن الجرايحي»، 39 سنة، ربة منزل، ونجل عمهما «طارق عنتر» 32 سنة، حداد، يقيمان بذات القرية، أيدا ما جاء بأقوال الأب.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12202 لسنة 2020، جنح مركز شرطة المنزلة، وجاري استكمال الفحص، والعرض على النيابة العامة.