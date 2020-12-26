عروض بريطانية ضخمة للسياحة في مصر: بلد آمن

«قد لا يكون هناك عطلات في الوقت الحالي، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك التخطيط لرحلتك القادمة إلى الخارج».. بهذه الكلمات بدأت صحيفة «ذا صن» البريطانية في الإعلان عن حملة عروض ضخمة في لندن للسفر إلى مصر لقضاء عطلة خلال عام 2021.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن شركة «Teletext Holidays» أعلنت عن يوم خاص بأسعار خيالية لقضاء 7 أيام في منتجعات البحر الأحمر المصرية بداية من أبريل المقبل.

وأعلنت صحيفة «ذا صن» عن إدراج مصر ضمن البرنامج التسويقي السياحي في عام 2021، مؤكدة أن شركات بريطانية بدأت في حملة دعائية ضخمة لمصر وإسبانيا وتركيا مع أسعار أكثر جاذبية لمنتجعات البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة، إن أكبر صفقة دعائية وأسعار كانت من نصيب مصر، إذ تم عرض الرحلة بـ 256 جنيهًا إسترلينيًا في عطلة شاملة للفرد الواحد.

مصر آمنة سياحيًا

وفي الأيام الماضية بدأت العديد من التقرير تطرح مصر ضمن عروضها كبلد سياحي جذاب في 2021 مع بدء الدول الأوروبية في توزيع لقاح كورونا، والذي يتوقع أن يساهم في إنعاش القطاع السياحي.

وأغلقت عدد من الدول حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة سواء للسياحة أو لأغراض أخرى بسبب سلالة فيروس كورونا الجديد، لكن لم تتخذ القاهرة هذا الإجراء بعدما أعلنت عدة هيئات صحية أمريكية عدم خطورتها.

وأعلن المجلس الدولي للسياحة والسفر «WTTC»، يوم أمس عن حصول مصر على خاتم السفر الآمن «Safe Travels stamp»، والذي أطلقه في مايو الماضي لتحديد الدول الآمنة صحيًا، مشيرًا إلى أن مصر ضمن 200 وجهة ومقصد لاستقبال السائحين.

وكان المجلس اعتمد الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.