القبض على سارق رواد المساجد والسيارات في السيدة زينب والوايلي

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في كشف تفاصيل سر سرقة رواد المساجد وقائدي السيارات بدائرة قسم الوايلي والسيدة زينب.

وتبين من التحريات أن المتهم تمكن من سرقة الحقائب من داخل السيارات، وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعمل «سايس» بالشوارع، خاصة بمحيط المساجد المعروفة.

ألقي القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بارتكابه الجريمة، ودلت التحقيقات والتحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 12 قضية تسول وسرقة وتعاطي مخدرات، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

سرقة رواد المساجد

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة عدة بلاغات تفيد بقيام مجهول بسرقة رواد المساجد بالسيدة زينب والوايلي ، تم تشكيل فريق من المباحث لكشف تفاصيل الجريمة وأثناء عملية البحث وردت معلومات لرئيس مباحث الوايلي تفيد بقيام «م.ع» والسابق اتهامه فى 12 قضية آخرها 4088 لسنة 2018م مصر الجديدة «سرقة وسائل نقل» أن المتهم يزاول نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب مبتكر «تعليق أكرة باب السيارة»، وأنه وراء ارتكاب سرقة رواد المساجد والسيارات المركونة أمامه.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم استصدار إذن من النيابة و عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة وألقي القبض على المتهم.

اعتراف المتهم

وبمناقشته بالتحريات اعترف بارتكابه 7 حوادث سرقة من داخل السيارات سرقة جهاز كمبيوتر ماركة HP وشاشة ماركة ACER من داخل سيارة ـ حال توقفها أمام مول السخاوى دائرة قسم شرطة مصر الجديدة وسرقة هاتف محمول ماركة سامسونج من داخل سيارة حال توقفها بشارع جسر السويس وسرقة هاتف محمول من داخل سيارة حال توقفها بميدان العباسية دائرة القسم وسرقة جاكيت قماش وميدالية مفاتيح من داخل سيارة حال توقفها بشارع الخليفة المأمون وسرقة مبلغ مالي 10 آلاف جنيه من داخل سيارة ـ حال توقفها أمام المستشفى الجوي وسرقة حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالى وفيزا كارت وبعض المتعلقات الشخصية وسرقة حقيبة بداخلها بعض المتعلقات الشخصية من داخل سيارة حال توقفها بساحة انتظار أمام مسجد النور، كما اعترف المتهم بسرقة عدد من رواد المساجد بمنطقتي السيدة زينب والوايلي، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.