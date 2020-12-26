قصة وفاة الطالب فادي.. الأب يتهم الجامعة بالتقصير.. والعميد: مبلغش حد بتعبه

بجمل نعي يغلب عليها طابع الاشتياق والفقدان للغالين، هكذا نعت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فادي مجدي، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة حلوان قسم «القوى»، حزنا على فقدان صديقهم نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووفاته يوم الخميس الماضي.

«كان شخصية محترمة جدا وطيب وفي حاله»، بتلك الكلمات بدأ محمد جاد الطالب بكلية الهندسة بالفرقة الرابعة قسم قوى، حديثه عن فادي، مضيفاً أن فادي جار له في نفس الشارع، مشيراً إلى أن فادى أدى امتحانات الميدتيرم وهو في حالة إعياء، وبعد ازدياد التعب، قرر عدم حضور باقي الامتحانات المتبقية، وتم التواصل مع رئيس القسم وأستاذ المادة، وبالفعل رئيس القسم قام بالموافقة على عدم حضوره.

وتابع جاد، في حديثه لـ«الوطن»، أن فادي أبلغ الجميع بمرضه وتعبه، مشيراً إلى أن غالبية أصدقاء فادي انتظموا في الامتحانات المتعلقة بالميدتيرم، مشيراً إلى أن هناك عددا من المعلومات المغلوطة تداولتها وسائل الإعلام عن وفاة الطالب: «مفيش حد عامل عزل من المخالطين وكنا في الكلية قبل الوفاة بيومين».

وتابع أنه بعد الانتهاء من امتحانات الميدتيرم تم بدء عمل الاختبارات العملية، موضحاً أن حالة أهله صعبة جداً والحزن يخيم عليهم جميعا، قائلا: «افتقدنا أخا طيب القلب».

ومن جانبه قال والد فادي، المهندس مجدي صالح، إنه لم يتلق اتصالا واحداً من الجامعة بخصوص ابنه وحالته المرضية، موضحاً أنه لم يخضع أثناء حضوره الامتحانات لأي إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، ولا حتى في أي كشوفات على البوابات ولأي اهتمام، وحاولت أتصل بشؤون العاملين، «لم يعطوا اهتماما بحالة ابني».

ومن جانب آخر، علق عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، الدكتور أحمد الجارحي، قائلا: «ما تم ذكره من قبل ولي الأمر غير صحيح ولم يحدث شيء فيما يتعلق بموضوع التواصل مع شئون الطلاب، والطالب أثناء تعبه لم يبلغ أي شخص وحضر الامتحانات ولم يبلغ بمرضه، زملائه اللي بلغوا بتعبه».

وتعليقاً على الإجراءات الاحترازية المتبعة بالكلية، قال الجارحي: «الطالب حضر ليه وهو كان تعبان ولو حد تعبان مبيدخلش الكلية».