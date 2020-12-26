مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس في طنطا

لقت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السادس، بمنطقة شارع النادي في مدينة طنطا، دون وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم أول طنطا، بوصول «أيتن. ع. ا»، 12 عاما، تلميذة في الصف الثاني الإعدادي، مقيمة بشارع النادي، التابع لدائرة القسم، إلى مستشفى طنطا، مصابة بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسده، ونزيف في المخ، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين أنه في أثناء قيام المجني عليها بالتواجد في شرفة البلكونة، اختل توازنها وسقطت أرضا، ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها، وأثبتت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية بالحادث، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.